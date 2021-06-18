Депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая внесла правки в законопроект о реформе СБУ после того, как истек срок подачи правок. При этом автором правок является неизвестный человек.

Об этом сообщил ее коллега по фракции Максим Бужанский в Телеграме.

"Члены правоохранительного комитета пытались выяснить, кем, каким образом и на каком основании, но глава Комитета по Нацбезпеке объяснить этого не смог, причём реагировал несколько некорректно, и даже пытался рассуждать о врагах реформы.

Зато смогла Марьяна, которая сообщила, что из просто написал какой то левый чувак, а она, пользуясь служебным положением, внесла в таблицу.

Служебный подлог, если быть откровенными", - написал Бужанский в своем Телеграм-канале, приложил депутатский запрос, который Григорий Мамка отправил на имя спикера Рады.

В распоряжении "Страны" оказались скрины переписки в партийном чате "Слуг народа", где произошла перепалка между "слугами" Максом Бужанским и Марьяной Безуглой.

По информации источников "Страны", все началось с того, что после истечения отведенного срока на подачу правок, в законопроекте о реформе СБУ, правки продолжали добавляться.

"Это же законопроект "СБУ-Безуглой". Макс ещё мягко выразился. Какой-то непонятный чувак писал правки, а Безуглая их просто внесла, потому что может себе это позволить. Она внесла в таблицу правки левого человека. Это вообще как? Интересно, Безуглая хоть знает, как расшифровать аббревиатуру СБУ? А то ощущение, что она вообще не в курсе. Ещё и в чате Бужанского спрашивала, что его купили или надавили. Гетманцев пошутил, что Бужанский не поделился. Если серьезно, все просто в шоке и просто наблюдают за этим цирком", — сообщил собеседник внутри фракции.

Напомним, ранее мы писали, что нардеп Бужанский просит расследовать, как начальником управления СБУ в Крыму стал выпускник Академии ФСБ.

Также сообщалось, что "Слуга народа" Бужанский раскритиковал коллегу по фракции Безуглую.