Безуглая внесла чужие правки в законопроект. Фото: aspi.com.ua

Депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая внесла правки в законопроект о реформе СБУ после того, как истек срок подачи правок. При этом автором правок является неизвестный человек. 

Об этом сообщил ее коллега по фракции Максим Бужанский в Телеграме. 

"Члены правоохранительного комитета пытались выяснить, кем, каким образом и на каком основании, но глава Комитета по Нацбезпеке объяснить этого не смог, причём реагировал несколько некорректно, и даже пытался рассуждать о врагах реформы.

Зато смогла Марьяна, которая сообщила, что из просто написал какой то левый чувак, а она, пользуясь служебным положением, внесла в таблицу.

Служебный подлог, если быть откровенными", - написал Бужанский в своем Телеграм-канале, приложил депутатский запрос, который Григорий Мамка отправил на имя спикера Рады. 

Депутатское обращение. Фото: Бужанский

Депутатское обращение. Фото: Бужанский

Пост Бужанского в Телеграме

В распоряжении "Страны" оказались скрины переписки в партийном чате "Слуг народа", где произошла перепалка между "слугами" Максом Бужанским и Марьяной Безуглой.

По информации источников "Страны", все началось с того, что после истечения отведенного срока на подачу правок, в законопроекте о реформе СБУ, правки продолжали добавляться.

"Это же законопроект "СБУ-Безуглой". Макс ещё мягко выразился. Какой-то непонятный чувак писал правки, а Безуглая их просто внесла, потому что может себе это позволить. Она внесла в таблицу правки левого человека. Это вообще как? Интересно, Безуглая хоть знает, как расшифровать аббревиатуру СБУ? А то ощущение, что она вообще не в курсе. Ещё и в чате Бужанского спрашивала, что его купили или надавили. Гетманцев пошутил, что Бужанский не поделился. Если серьезно, все просто в шоке и просто наблюдают за этим цирком", — сообщил собеседник внутри фракции.

Скриншот переписки. "Страна"

Скриншот переписки. "Страна"

Скриншот переписки. "Страна"

Скриншот переписки. "Страна"

Скриншот переписки. "Страна"

Напомним, ранее мы писали, что нардеп Бужанский просит расследовать, как начальником управления СБУ в Крыму стал выпускник Академии ФСБ.

Также сообщалось, что "Слуга народа" Бужанский раскритиковал коллегу по фракции Безуглую.

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