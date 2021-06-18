Связанные с олигархом Виктором Пинчуком компании "Гео Альянс Таранушинское" (в Харьковской области) и "Гео Альянс Южно-Орильское" (в Днепропетровской области) добровольно вернули государству две лицензии на добычу природного газа и сырой нефти. Лицензии не использовались в течение 15-16 лет.

Об этом сообщил на брифинге секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

"Впервые в истории независимости Украины произошло событие, которое, мы надеемся, будет обретать прецедентный характер, когда, понимая всю важность реализации политической линии президента Зеленского по наведению порядка в сфере недропользования и социальную ответственность, государству добровольно были возвращены две лицензии на добычу природного газа и сырой нефти", – заявил Данилов.

Он также сказал, что компании связаны с "одним уважаемым бизнесменом из Днепра", но не назвал его имени. И все подумали, что это Коломойский. Но, как оказалось, это Виктор Пинчук.

В группу "Гео Альянс" входят 19 юридических лиц. Самые крупные из них - ЧАО "Природные ресурсы" и ООО "Восточный геологический союз". "Гео Альянс" находится под мандатом международной инвестиционно-консалтинговой группы EastOne, объединяющей активы Виктора Пинчука. В 2012 году EastOne объявил о стратегическом партнерстве между "Гео Альянс" и компанией Arawak Energy Ukraine BV, входящей в группу компаний Vitol – одного из крупнейших операторов мирового рынка энергоресурсов.

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