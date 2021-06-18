В распоряжении "Страны" оказался ответ УГО (Управления Госохраны) на запрос о причинах недопуска Главы КСУ Александра Тупицкого в Конституционный суд Украины.

По словам адвоката Тупицкого, Ростислава Кравца, этот ответ выглядит довольно комично.

"Якобы УГО исполняет некое письмо следователя ГБР по недопуску и при этом само письмо показать не могут т.к. оно содержит сведения досудебного расследования на разглашение которых нужно отдельное разрешение следователя или прокурора.

Законодательство Украины не содержит норм позволяющих, во-первых, следователям ГБР давать указания сотрудникам УГО исполнять или не исполнять свои обязанности, а во-вторых, следователи ГБР не наделены полномочиями запрещать кому-либо и уж тем более главе Конституционного суда Украины находится на своем рабочем месте.

Да и сам УПК не содержит такой формы осуществления поручения как письмо, тем более, не органу досудебного расследования, а также полномочий следователя не допускать кого-либо к рабочему месту так как это исключительная прерогатива суда.

Все это свидетельствует о прямом вмешательстве в работу КСУ и судей КСУ, а также фактической попытке узурпации власти", - сообщил "Стране" Кравец.

Напомним, 27 марта президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ, подписанный еще Виктором Януковичем во время его президентства. Сам Тупицкий считает свое отстранение незаконным и уже несколько раз пытался прорвать кордон охраны КСУ, чтобы попасть в рабочий кабинет.

10 июня сообщалось, что шесть судей заблокировали работу КСУ и требуют возвращения главы суда Тупицкого.

Работа Конституционного суда Украины была разблокирована только 15 июня.