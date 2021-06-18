В России оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил возобновить полномасштабное авиасообщение с Турцией 22 июня. Ограничение на полеты действовало с 15 апреля 2021 года.

Об этом сообщает "РИА Новости" в пятницу, 18 июня.

"Решение принято на основании заключения российской инспекционной группы", - заявила глава штаба и вице-премьер Татьяна Голикова.

В частности, по результатам проверки, в стране соблюдается масочный режим, а также организован контроль над доступностью санитайзеров и других средств защиты. Помимо этого, от 60 до 90 процентов сотрудников отелей прошли вакцинацию.

Напомним, что Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией из-за роста заболеваний коронавирусом в этой стране. На этот период прекратились как регулярные, так и чартерные полеты.

Позже стало известно, что восстановление авиасообщения России с Турцией из-за тамошней пандемии коронавируса COVID-19 может произойти не раньше июля 2021 года. В частности, Россия направляла в Турцию специалистов для оценки ситуации по эпидбезопасности на курортах и перспектив открытия авиасообщения.