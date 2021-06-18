Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко обратился к странам НАТО, призвав их прекратить поставки оружия Украине.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Грушко, страны Североатлантического альянса должны показать Киеву, что пора перестать спекулировать на теме вступления Украины в НАТО, так как такие действия "стимулирует партию войны в Киеве".

"Если бы НАТО как сторона, которая уважает интересы безопасности партнера, была действительно заинтересована в сохранении и укреплении безопасности Украины, то прежде всего она должна была призвать Украину прекратить спекулировать на возможности вступления в НАТО. Эти спекуляции, совершенно ясно направлены на то, чтобы стимулировать партию войны в Киеве, которая думает, что конфликт может быть разрешен неполитическим путем", - заявил Грушко.

Он считает, что Украина пытается позиционировать свое сближение с НАТО как единственную защиту от внешнего врага, что является попыткой еще раз показать Западу, что именно Россия является стороной в конфликте, что противоречит и реальности "на земле" и истории самого конфликта.

"Во-вторых - прекратить оказание военной поддержки, в частности поставки туда летального и нелетального оружия, которые происходят", - подчеркнул замминистра иностранных дел РФ.

Напомним, недавно Кабинет министров утвердил специальный план по подготовке нашей страны к членству в НАТО. Он предполагает проведение обучения госслужащих по вопросам евроатлантической интеграции, "разработка стратегических наративов по информированию общественности по вопросам евроатлантической интеграции", проведение разъяснительной работы среди личного состава в вооруженных силах.

Ранее глава Министерства иностранных дел франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что на сегодняшний день условия для вступления Украины в НАТО еще не сложились.

"Страна" подробно разбирала, что 14 июня решили участники саммита НАТО по поводу вступления в блок Украины. В коммюнике не шла речь о каких-либо конкретных сроков вступления Украины в альянс.