Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги заседания Совета национальной безопасности и обороны 18 июня. Причем сделал это не в привычном уже видеоформате, а в виде текста.

Главные выводы о заседании глава государства опубликовал в своем Телеграм-канале.

Первый. Принята Стратегия развития оборонно-промышленного комплекса Украины. По словам Зеленского, Стратегия определяет основные направления и задачи государственной военно-промышленной политики. В частности, предусматривает совершенствование системы стандартизации, унификации и управления качеством продукции в соответствии со стандартами НАТО.

Второй. Рассмотрены вопросы военно-технического сотрудничества Украины с другими государствами.

Третий. Продлены санкции против некоторых лиц, которые были приняты решением СНБО от 21 июня 2018 года и введены в действие указом президента № 176.

Четвертый. Принято решение о введении санкций еще против 12 лиц, находящихся в статусе субъекта повышенного преступного влияния.

Пятый. По предложению Службы безопасности Украины принято решение о применении санкций в отношении Д. Фирташа, П. Фукса, С. Чемезова и М. Шелкова.

Шестой. Принято решение об аннулировании некоторых лицензий на добычу титана и других ресурсов. Лицензии, в частности на добычу природного газа, возвращены государству.

"Наводим порядок!" - резюмировал Зеленский.

Ранее "Страна" сообщала, что харьковский бизнесмен Павел Фукс будет подавать в суд по поводу введения против него санкций. Также он расценил их как личную месть Данилова.

Кроме того, мы писали, что на брифинге после заседания СНБО Данилов пошутил о паводке в Крыму, из-за которого уже гибнут люди.