Президент Украины Владимир Зеленский назвал главные итоги заседания Совета национальной безопасности и обороны, которое прошло сегодня.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

Так, СНБО принял Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины. Она определяет основные направления и задачи государственной военно-промышленной политики. В частности, предусматривает совершенствование системы стандартизации, унификации и управления качеством продукции в соответствии со стандартами НАТО.

Кроме того, были рассмотрены вопросы военно-технического сотрудничества Украины с другими государствами.

Также Совет продлил санкции против ряда лиц, которые были внедрены решением СНБО от 21 июня 2018 года и введены в действие указом президента Украины № 176.

Помимо этого было принято решение о введении санкций еще против 12 лиц, которые находятся в статусе субъекта повышенного преступного влияния.

Также, как рассказал президент, по предложению службы безопасности Украины принято решение о применении санкций в отношении Фирташа Д. В., Фукса П. Я., Чемезова С. В., Шелкова М. Е.

Кроме того, принято решение об аннулировании ряда лицензий на добычу титана и других ресурсов. Лицензии, в частности на добычу природного газа, возвращены государству.