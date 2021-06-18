Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на брифинге после заседания органа рассказал, что СНБО займется проблемой изменения климата. В этом контексте он пошутил по поводу ливней и масштабных паводков в аннексированном Крыму.

"Крымский полуостров очень много времени просил воды – и там столько сегодня воды, они даже не знают, что с ней делать. И вчера в украинской Керчи, и сегодня в украинской Ялте, к сожалению, произошла такая ситуация. Господь Бог слишком много им дал воды сразу", – сказал секретарь Совета нацбезопасности.

Он также сообщил, что СНБО занимается разработкой мер, призванных сдержать изменения климата в Украине.

"Самый интересный вопрос, может ли СНБО влиять на погоду. Увы, нет. Нам очень хотелось бы влиять на все, но у нас есть свои полномочия и мы ограничены законом и Конституцией Украины. На погоду и на климат мы влиять не можем. Владимир Александрович (Зеленский – Ред.) предложил, чтобы за три года в Украине появился миллиард новых растений, чтобы мы увеличивали свои леса. Это залог того, чтобы мы в ближайшее время не окажемся в той ситуации, в которой оказываются очень многие страны. И засуха, которая надвигается на весь мир, – очень большой вызов для нашей страны. Мы разрабатываем шаги, которые мы предложим на заседании СНБО, чтобы это по крайней мере отсрочить в нашем государстве", - сказал Данилов.

Ранее "Страна" подробно описывала ситуацию с паводком в Крыму.

Мы сообщали, что из-за стихии в Ялте погиб молодой мужчина. Ему было всего 25 лет.