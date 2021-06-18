Совет национальной безопасности и обороны, кроме Фирташа и Фукса, ввел санкции против еще двух человек - российского политика Сергея Чемезова и российского миллиардера Михаила Шелкова.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном Телеграм-канале в пятницу, по итогам заседания СНБО.

"По предложению службы безопасности Украины принято решение о применении санкций в отношении Фирташа Д. В., Фукса П. Я., Чемезова С. В., Шелкова М. Е.", - написал президент.

Как известно, Сергей Чемезов - российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации "Ростех", председатель общественной организации "Союз машиностроителей России", генерал-полковник. Член бюро Высшего совета партии "Единая Россия". Герой Российской Федерации (2019), полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что на сегодняшнем заседании ведомства ввели санкции против бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.

Также сообщалось, что СНБО продлил экономические санкции против 2,5 тысяч физ и юрлиц, введенные три года назад.