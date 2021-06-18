Харьковский бизнесмен Павел Фукс заявил, что будет оспаривать в суде решение Совета национальной безопасности и обороны о наложении на него персональных санкций. Также он рассказал, за что на него могли наложить санкции.

Об этом Фукс сообщил в день принятия санкций, 18 июня, в интервью телеканалу "Украина 24"

"Я буду бороться за свое имя и подам в суд на это решение. Я гражданин Украины, который платит налоги, за счет которых финансируется в том числе армия", - сказал бизнесмен, добавив, что сначала обратится в украинский суд, а потом в ЕСПЧ.

По его словам, он не намерен покидать Украину из-за санкций.

"Это моя страна, я родом отсюда и буду здесь жить", - заверил он.

Также он заявил, что "не имеет отношения к тем компаниям, о которых говорил Данилов".

Фукс выдвинул предположение, почему он попал под санкции. Харьковчанин связал решение СНБО с тем, что секретарь совета Данилов раньше принадлежал к партии "Яблоко", с лидером которой Михаилом Бродским у Фукса многолетний конфликт, касающийся бизнеса.

"Это месть Данилова мне лично", - сказал Фукс.

В своем Телеграм-канале Фукс сообщил, что жена секретаря СНБО Людмила Владимировна Данилова имеет долю в компаниях, которыми также владеет Юрий Бродский - сын Михаила Бродского.

"Например, в разделе 7 декларации Алексея Данилова указано, что его жена владеет долей в ЧАО "Киевский деревообрабатывающий комбинат" (ЕГРПОУ 05421634). В этом же предприятии долей владеет Бродский Юрий Михайлович. По данным государственного Агентства развития инфраструктуры фондового рынка (SMIDA) с ЧАО "Киевский ДОК" связано ООО "Новострой Инвест" (ЕГРПОУ 36134785), долями в котором также владеют Людмила Данилова и Юрий Бродский (кроме того, он указан руководителем ООО)", - написал харьковский бизнесмен.

Данилов утверждал, что Фукс якобы причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине, а санкции применены к нему в связи с деятельностью компании "Голден деррик".

Как сказал Фукс в комментарии "Стране", о санкциях он узнал из СМИ.