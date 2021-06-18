Труп мужчины с телесными повреждениями и крупную сумму денег как в гривнах, так и в долларах, обнаружили в багажнике автомобиля ВАЗ-2107, брошенном на одной из улиц в городе Тальное Черкасской области.

Инцидент произошел вечером в четверг, 17 июня. Личность погибшего установили - им оказался 54-летний местный житель, который занимался обменом валют. Об этом сообщает региональная полиция.

По данным полиции, накануне этот мужчина уехал из дому и не вернулся. По предварительным данным, злоумышленники нанесли своей жертве несколько ударов по голове.

"В полиции рассматривают различные версии, в том числе и убийство из-за его деятельности. Сейчас правоохранители принимают все меры для розыска и задержания нападавших", - говорится в сообщении.

Также указано, что дело расследуется по статье "Умышленное убийство". По данным местных СМИ, автомобиль, в багажнике которого лежал труп, принадлежал убитому.

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