Сегодня СНБО выдал на-гора очередной набор санкций - по сути, форму внесудебной расправы над украинскими гражданами. Самые важные из них - против двух украинских бизнесменов, Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.

Пока неизвестно, касаются ли санкции активов этих людей или же они носят персональный характер - указ президента еще не опубликован.

И это, кстати, принципиальный момент. Потому что если санкции введены и против предприятий (как это было в случае с Тарасом Козаком), то это может создать большие проблемы для бизнеса (часть из которого может просто остановиться). Если же только персональные санкции - то удар будет куда менее ощутим.

Но понятно, что дело идет к новому переделу собственности в сфере энергетики. Особенно актуально это в истории с Фирташем.

Случай с ним важен еще и потому, что это, пожалуй, первый крупный украинский бизнесмен, который попал под санкции Совбеза. Что наверняка будет заявляться как начало "деолигархизации". А, возможно, и станет предупреждением и для всех остальных олигархов, которые сейчас включили рычаги влияния, чтоб провалить закон в Раде. Банковая как бы дает им понять, что закон об олигархах для них это куда меньшее зло, чем санкции (то есть, внесудебная расправа), которые могут коснуться каждого бизнеса. В том числе и очень крупного.

Впрочем, очевидно, что "деолигархизируют" пока лишь тех бизнесменов, кто чем-то не угодил Западу. И пример Фирташа, против которого в США уже 7 лет ведется следствие, а он сам находится в Австрии, здесь крайне показателен.

"Страна" разбиралась, кто и почему попал под санкции СНБО.

Месть для Фукса

Обоснование санкций против бизнесмена Павла Фукса - выходца из России, который несколько лет назад переехал в Украину - звучит так.

"Шестого декабря 2018 года один человек, его зовут Виталий Евгеньевич, сумел в один день зарегистрировать 19 компаний. В небольшом городе Александрия человек, который живет в панельной девятиэтажке, получил 19 лицензий на углеводороды, которые были аннулированы на прошлых заседаниях СНБО. Мы думаем, за этими действиями стоят представители РФ. Как вывод - сегодня против Фукса введен полный пакет санкций, которые мы можем ввести согласно нашему законодательству. Скоро после указа президента вы это увидите", - сказал секретарь Совбеза на брифинге.

История с 19 компаниями с лицензиями на недра тянется с марта - когда Совбез ввел против них санкции. Уже тогда заявлялось, что это фирмы подконтрольны Фуксу, но сам бизнесмен это опровергал.

"Я не имел и не имею никакого отношения к компании "Голден Деррик". Никогда. Это легко проверить, пользуясь открытыми источниками информации и точно легко проверить, используя возможности СНБО", - написал он и сегодня в своем телеграм-канале.

Бизнесмен считает, что санкции, которые теперь уже бьют по его другим активам - месть со стороны Данилова, чья жена является партнером врага Фукса, бизнесмена Михаила Бродского, совладельца сайта "Обозреватель".

"Легко проверить, что жена секретаря СНБО Данилова Людмила Владимировна Данилова имеет долю в компаниях, которыми также владеет Юрий Михайлович Бродский (сын Михаила Бродского).

Например, в разделе 7 декларации Алексея Данилова указано, что его жена владеет долей в ЧАО "Киевский деревообрабатывающий комбинат". В этом же предприятии долей владеет Бродский Юрий Михайлович.

По данным государственного Агентства развития инфраструктуры фондового рынка с ЧАО "Киевский ДОК" связано ООО "Новострой Инвест", долями в котором также владеют Людмила Данилова и Юрий Бродский (кроме того, он указан руководителем ООО).

Много лет назад Алексей Данилов был членом партии "Яблоко", в которую его привел Бродский. На мой взгляд, это интересная тема для изучения", - рассказал Фукс.

Также он напомнил, что в 2018 году попал под санкции Российской Федерации.

Санкции против Фирташа

На меры против Дмитрия Фирташа еще в мае намекал президент Владимир Зеленский.

На своей пресс-конференции, отвечая на вопрос, ждать ли санкций против Коломойского и Фирташа, он ответил: "Вы увидите еще много всего... Смотрите нас каждую пятницу".

И сегодня эта пятница наступила. Но чем провинился Дмитрий Фирташ в глазах украинского Совбеза и шире - Банковой?

"Что касается Фирташа - это его участие в титановом бизнесе, также за поставки сырья. Это отследили наши разведчики. Сырье идет на военные предприятия РФ. Мы не можем допустить, чтобы это продолжалось. Поставки сырья для военных предприятий РФ, которые находятся под нашими санкциями, шли долго. Кстати мы сегодня кроме Фирташа наложили санкции на предприятия, которые аффилированы в ВПК РФ, которые используют этот титан в военной сфере", - сказал сегодня на брифинге в СНБО Алексей Данилов.

Речь о том, что Фирташ владеет крымским заводом "Титан", который находится сейчас на неподконтрольной Украине территории - в городе Армянске.

После аннексии Крыма бизнесмен, как заявляют его недоброжелатели, остался де-факто владельцем завода, который его компании контролируют через зарегистрированное в Москве ООО "Титановые инвестиции". Еще в 2016 году Петр Порошенко наложил на эту фирму санкции. То есть и завод по сути давно под ограничениями Киева.

Новые же меры против Фирташа куда более серьезные - "максимальный пакет санкций", как заявил секретарь Совбеза. Хотя и повод к ним - явно высосанный из пальца, как и история с угольным бизнесом Тараса Козака, из-за которой СНБО закрыл три его телеканала.

Единственное "доказательство", которым располагает Данилов - это "данные разведки", которые не являются юридически установленным фактом.

Но подобные "основания" стали уже визитной карточкой СНБО.

Юристы отмечают абсолютную незаконность таких санкций.

"Санкции против украинских граждан - абсолютно противоправные, недальновидные и основанные на узурпации власти решения. Они обязательно приведут к недобросовестной конкуренции, переделу рынков, уходу инвесторов и инвестиционной нестабильности", - написал известный юрист Андрей Портнов.

Какие последствия будут у санкций?

Сейчас Forbes оценивает активы Дмитрия Фирташа в 420 миллионов долларов и ставит его на 25 место среди самых богатых украинцев. У него довольно интересный набор активов, которые в теории могут сейчас оказаться заблокированными "в пользу государства".

Он владеет, во-первых, крупным газовым бизнесом - газсбытами.

Правда, на Фирташа оформлена лишь фирма "Твой газсбыт". А вот региональные сбытовые компании, а главное их сети - в Ивано-Франковске, Днепре, Черновцах, Хмельницком, Ровно и Львове - принадлежат офшорным компаниям.

Так что забрать их будет не так просто.

В то же время химические активы оформлены на Фирташа и его корпорацию Ostchem. У нее в активе три завода по производству азотных удобрений: Ровноазот, Черкасский Азот и Северодонецкий Азот.

Ну, и наконец он является совладельцем телеканала "Интер" - по данным на 2016 год у него 36% акций канала.

Конечно, нужно дождаться публикации решения СНБО с перечислением конкретных мер. А главное, повторимся, будут ли введены санкции против предприятий Фирташа, через которые он владеет своими основными активами. От этого, собственно, и будут зависеть основные последствия.

Но уже сейчас интересен международно-политический контекст.

Фирташ с 2014 года находится в Вене, где идут суды по его экстрадиции в США. Сам бизнесмен называет это дело политически мотивированным и полностью сфабрикованным американскими спецслужбами.

У Зеленского, видимо, таким образом рассчитывают, что Штаты останутся довольны погромом бизнеса очередного неугодного им олигарха.

А в том, что санкции постараются использовать для передела собственности эксперты не сомневаются.

Экономист Алексей Кущ считает, что цель всех этих телодвижений - перераспределение собственности.

"Как и предыдущие санкции СНБО против владельцев значительных активов, санкции против Фирташа и Фукса можно считать очередным эпизодом перераспределения собственности.

Но есть несколько примечательных моментов, в частности, по Фирташу.

Это, так сказать, пробный шар. Заодно можно будет проверить реакцию остальных олигархов - не "сдружатся" ли они и не решат ли объединить усилия против власти".

Эксперт энергорынка Олег Попенко полагает, что введение санкций против Фирташа может дать старт переделу газового рынка или даже его монополизации.

"Газовые сети, которые находятся в управлении газсбытов Фирташа, государство может передать Нафтогазу, и мы получим вертикально интегрированного монополиста НАК Нафтогаз, со своей добычей, розничной торговлей с контролем под 80% ( у Нафтогаза еще есть Кировоградоблгаз) , контролем над поставкой газа для ТКЭ ( около 7 млрд м.куб), вообщем мечта Коболева в исполнении Витренко. В этой ситуации мы можем сразу заказывать заупокойную, рынку газа, т.к. в таких условиях он самоликвидируется", - полагает эксперт.

К слову, буквально на днях Витренко очень резко отзывался об облгазах, которые принадлежат Фирташу и пообещал поднять для них цену на газ.



Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук считает, что новые санкции - это попытка показать "борьбу с олигархами".

"Фирташ в Австрии, и какой смысл против него вводить санкции? Если они только личные, бизнес и дальше будет работать. Поэтому тут важна конкретика - против Фирташа ли только ввели санкции или же его активы тоже подпадают.

В целом я думаю, что это продолжение "кривой" стратегии борьбы с олигархами. С Фирташа начнут, дальше и других зацепит", - уверен Корольчук.

По его словам, эти санкции могут нанести удар по украинской энергетике.

"Представляю ужас "зеленых" инвесторов, там много кого можно прижать при желании. Сейчас уже по рынку бегают люди и предлагают собственникам небольших ВДЭ (предприятия возобновляемой энергетики - Ред.) продать их с дисконтом до 70%. Дескать, государство вам и так не платит, да и с активами непонятно, что будет. А мы хоть какие-то деньги предлагаем. То есть, энергорынок санкции против Фирташа точно напугают", - считает эксперт.