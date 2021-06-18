Более 30 женщин подали в суд на компанию Mindgeek, которая владеет порноресурсом Pornhub. В исковых требованиях указано, что сайт опубликовал откровенное видео частного характера с их участием и без их согласия. Таким образом истицы обвиняют Pornhub в нарушении законодательства о защите жертв торговли людьми и насилия, а компанию Mindgeek - в руководстве "преступным предприятием". Об этом сообщает ВВС.

В Pornhub обвинения называют "абсолютно абсурдными, полностью бессмысленными и категорически ложными", поскольку каждое добавленное на сайт видео проверяется модераторами.

"Pornhub имеет нулевую толерантность к незаконному контенту и расследует любые жалобы или утверждения о контенте на наших платформах", - заявили в Pornhub.

В компании уверяют, что придерживаются эффективных мер безопасности, в частности запрещается загружать видео непроверенным пользователям. При этом на сайте можно не подтверждать личность или возраст людей, представленных в загруженных видео.

Кроме того, компания не требует подтвержденной согласия людей, которые появляются в видео, размещенных на сайте.

В Pornhub добавили, что серьезно относятся к жалобам о злоупотреблениях на своей платформе. Но при этом добавили, что не позволят "преувеличенной формулировкой иска" отвлекать внимание от того факта, что в Pornhub работает политика безопасности, которая превосходит мероприятия любой другой крупной платформы в интернете.

Ранее "Страна" писала о том, что роскошный особняк основателя порносайта PornHub полностью сожгли, его не спасли 80 пожарных.

Также мы сообщали, что Pornhub удалил сотни тысяч видео с насилием над детьми и животными.