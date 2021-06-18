Офис президента опубликовал указ "О мерах по повышению конкурентоспособности учреждений здравоохранения и обеспечения дополнительных гарантий для медицинских работников", о котором Владимир Зеленский написал 18 июня в Фейсбуке. В нем идет речь о повышении зарплат работников здравоохранения.

Документ под номером № 261/2021 обнародован на сайте главы государства вечером в пятницу.

В указе Зеленский поручил Кабинету министров при подготовке проекта закона о государственном бюджете на 2022 год предусмотреть:

повышение зарплат в сфере здравоохранения для врачей до размера не менее 20 000 гривен в месяц;

повышение зарплат для среднего медицинского персонала - не менее 13 500 гривен в месяц;

учет указанных размеров при расчете тарифов по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения на 2022 год, заключении договоров о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий, коллективных договоров и соглашений в сфере здравоохранения, финансировании учреждений здравоохранения;

обеспечение реконструкции и оснащения современным диагностическим оборудованием учреждений здравоохранения из списка опорных и других учреждений.

Также правительству поручено:

разработать с учетом лучших международных практик и утвердить в трехмесячный срок концепцию развития медицинского самоуправления;

усовершенствовать подходы к определению условий оплаты труда медицинских работников;

принять меры по недопущению возникновения задолженности по зарплате медицинским работникам;

разработать механизмы усиления контроля и ответственности за соблюдение прав медиков, нормативов их нагрузки, обеспечения безопасных условий труда;

обеспечить единые подходы к оказанию третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи через систему государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения.

Указ содержит предписания и для областных, Киевской городской государственной администрациям. Они должны содействовать заключению и выполнению коллективных договоров в сфере здравоохранения, обеспечить цифровизацию уведомительной регистрации коллективных договоров, утвердить план развития способной сети госпитальных округов и содействовать развитию профсоюзного представительства интересов работников в каждом учреждении здравоохранения.

Кроме того, органам местного самоуправления рекомендуется разработать критерии материального стимулирования руководителей коммунальных учреждений здравоохранения, образовать наблюдательные / попечительские советы в учреждениях здравоохранения (с привлечением в их состав депутатов местных советов и представителей общественности), обеспечить заключение и выполнение коллективных договоров в коммунальных учреждениях здравоохранения и не допускать возникновения задолженности по зарплате медработникам.

Указ вступил в силу со дня его опубликования.

Пока медработникам планируют повысить зарплату, исполняющий обязанности председателя Конституционного суда Украины Сергей Головатый только за один май получил 349 119 гривень.

А членам правления "Нафтогаза" в этом году будут платить почти по 1,5 млн гривен в месяц.