В предстоящие выходные дни в Украине будет повышаться температура воздуха. С востока на погоду будет влиять антициклон в сочетании с теплом из центральной Азии. Таким образом, в северо-восточных областях ожидается преимущественно сухая и жаркая погода. Но с юго-запада позиции будет содержать поле пониженного давления, поэтому там атмосфера еще остается неустойчивой и это означает, что кое-где сохраняется вероятность кратковременных дождей и отдельных гроз. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В ближайшие сутки, 19 июня, в Карпатах и ​​Прикарпатье, в южной части и центральных областях местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. На остальной территории - без осадков. В дневные часы в восточных областях прогнозируют отдельные порывы ветра 15-20 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха составит +13-18 градусов. Днем прогреется до +​25-30.

В Киеве и области в субботу, 19 июня, прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 7-10 м/с. Температура воздуха ночью +16-18, днем ​​+27-29 градусов.





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