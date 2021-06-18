Совет нацбезопасности и обороны на заседании в среду продлил персональные экономические санкции, введенные три года назад - 21 июня 2018 года.

Об этом заявил пресс-секретарь СНБО Алексей Данилов.

"21 июня 2018 года были СНБО приняты персональные санкции в отношении некоторых физических и юридических лиц, введенных в действие указом номер 176 от 2018 года. Указ предусматривал введение санкций на три года. 21 июня истекает срок действия этих санкций. Это исключительно юридические и физические лица", - сообщил Данилов.

В числе попавших под санкции 1,76 тыс. физлиц и 0,79 тыс. юрлиц. В сумме - 2,5 объектов.

По его словам санкции продлены в отношении всех субъектов, которые есть в наличии в реестрах и "являются еще живыми".

"Потому что часть людей, которые находились под санкциями, умерли", - добавил Данилов.

Напомним, ранее сообщалось, что СНБО дополнительно проверит "воров в законе", которые пожаловались на несправедливость санкций.

Также мы писали, что СНБО ввел санкции против создателей вируса NotPetya.

Кроме того, на сегодняшней заседании СНБО ввели санкции против бизнесменов Фукса и Фирташа.