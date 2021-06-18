Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет дополнительные проверку троих людей, которые считают, что несправедливо оказались в списке "криминальных авторитетов" и "воров в законе".

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседание Совета в пятницу, 18 июня.

"МВД внесло на рассмотрение СНБО в отношении 12 лиц, находящихся в статусе криминальных авторитетов, лидеров преступных группировок. После первого решения Совета национальной безопасности и обороны было очень много обращений относительно некоторых лиц, которые, по их мнению, попали в эти санкции не совсем корректно.

Поэтому сегодня было дано поручение СНБО относительно трех человек найти дополнительную проверку наличия их в санкционных списках с привлечением СБУ, контрразведки и соответствующих органов. В отношении трех лиц будет уточнения, на которых ранее наложили санкции", - заявил Данилов.

Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", в список попали более 600 так называемых "воров в законе" и криминальных авторитетов.

Также "Страна" разбиралась, что изменили в криминальном мире санкции СНБО против воров в законе.