Накануне Дня медика (он приходится на третью неделю июня, в этом году - 20 июня) украинским врачам и медсестрам пообещали существенный рост зарплат.

Президент Владимир Зеленский на торжественном мероприятии по случаю Дня медика заявил, что подписал указ, устанавливающий новые минимальные зарплаты для медиков: не менее 20 тысяч гривен для врачей и 13,5 тысяч для для среднего медицинского персонала.

Позже документ появился на официальном сайте президента.

Сейчас таким минимальным порогом в здравоохранении является минимальная зарплата, то есть, 6 тысяч гривен. И многие медики именно столько и получают.

Причем, в здравоохранении сейчас наметился очередной кризис. Как только показатели по ковиду пошли на спад, медикам начали сокращать зарплаты, в частности, срезать коронавирусные доплаты и переводить на неполные ставки. Более того, снова поднимается вопрос о массовых сокращениях врачей и медсестер.

По этому поводу 17 июня медики выходили на акцию протеста под Минздрав. Поэтому, на первый взгляд, обещание Зеленского поднять медикам зарплаты должно решить проблему.

Правда, как следует из указа президента, на повышенные зарплаты медики могут рассчитывать только со следующего года - Кабмин еще должен предусмотреть соответствующее финансирование. Причем, деньги потребуются немалые. По-сути, нужно увеличить затраты на здравоохранение почти вдвое - более чем на 100 млрд. Будет ли такая возможность - вопрос пока открытый.

"Ну а сегодня, накануне профессионального праздника, медикам, которые работают на вакцинациях, отменили выходные. Изначально работу вакцинальных бригад на МВЦ перенесли на четверг-пятницу, с тем, чтобы в субботу и воскресенье они отдыхали. А сегодня поступило указание - работать и на выходных, якобы, личное распоряжение премьер-министра. То есть, медикам обещают светлое будущее, но как-нибудь потом. А пока предлагают поработать сверхурочно на прежние нищенские зарплаты", - говорит глава Киевского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский.

Разбирались, будут ли медики получать до 20 тысяч и больше.

Что написано в указе Зеленского по зарплатам

На торжественном мероприятии по случаю Дня медика, которое проходило во дворе Мариинского дворца, Зеленский назвал медиков "национальным достоянием" и сказал, что государство должно заботится о них не только раз в год, а ежедневно.

Он также отметил два приоритета. Первый - качественная инфраструктура и надлежащие условия труда, второй - достойная мотивация, то есть, зарплаты.

"Я понимаю, что любая, даже сверхсовременная больница рискует стать красивой и никому не нужной декорацией, если в ней не работают мотивированные, профессиональные, защищенные, ч то важно, счастливые специалисты", - цитирует президента пресс-служба ОП.

Также Зеленский отметил, что средняя зарплата в здравоохранении не должна быть "близкой" к уровню средней зарплаты по стране, потому что "при всем уважении ко всем профессиям, жизнь человека - бесценна, а, значит, ее спасение должно быть одним из самых высокооплачиваемых занятий".

В общем, президент озвучил немало в общем-то правильных месседжей - о том, что если родина не оценит медиков, их оценят другие страны, о том, что мы справились с эпидемией благодаря врачам и т.д.

Но главное - Зеленский анонсировал свой новый указ - о повышении зарплат для "700 тысяч рыцарей в белых доспехах": минимальная планка для врачей должна быть не ниже 20 тысяч, для среднего медперсонала - не ниже 13,5 тысяч.

Чуть позже указ под номером 261 появился на официальном сайте ОП.

Он называется "О мероприятиях по повышению конкурентоспособности учреждений здравоохранения и обеспечения дополнительных гарантий для медработников".

В указе несколько пунктов:

1. Кабмину дается задание отработать во время подготовки законопроекта о бюджете на 2022 год вопросы относительно повышения зарплат в сфере здравоохранения: для врачей не ниже 20 тысяч, для среднего медперсонала - не ниже 13,5 тысяч. Эти зарплаты должны быть учтены при расчете тарифов по программе медгарантий на следующий год, в договорах об обслуживании населения и коллективных договорах медработников с работодателями - то есть, медучреждениями. То есть, повышение зарплат состоится не завтра и не со следующего месяца. Это - перспектива 2022 года.

2. Также Кабмин должен обеспечить реконструкцию и оснащение современным диагностическим оборудованием медучреждений, отнесенных к опорным, и других, соответственно с утвержденным планом.

3. Есть еще один весьма интересный пункт для Кабмина - разработать механизм для обеспечения применения в сфере здравоохранения государственно-частного партнерства. Отметим, что ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял о возможной концессии государственных больниц. По этому поводу в профильной среде есть опасения.

"Как бы наши больницы не оказались в руках частных инвесторов, которые, понятное дело, будут руководствоваться, прежде всего, возможностью заработать, и он невыгодных и услуг могут попросту отказаться", - говорил нам Кубанский.

4. Кабмин должен в трехмесячный срок утвердить концепцию развития медицинского самоуправления, отработать вопрос усовершенствования подходов к оплате труда (чтобы было справедливое соотношение между зарплатами медперсонала и руководящего состава медучреждений), принять меры по недопущению задержки зарплат и т.д

5. Областные и Киевская госадминистрации должны способствовать подписанию коллективных договоров, в которых будет прописана достойная оплата труда и социальные гарантии для медиков, развитию профсоюзного движения и т.п.

6. В перечне заданий для местных властей есть интересный пункт: обеспечить разработку критериев материального поощрения руководителей коммунальных больниц в зависимости от результатов деятельности учреждения. На какие критерии "эффективности" следует ориентироваться - пока неясно. Также местные власти должны поспособствовать созданию набсоветов и и попечительских советов в медучреждениях при участии местных депутатов.

По формуле Супрун

То есть, из указа Зеленского следует сразу несколько выводов. Первый: зарплаты медикам вырастут только со следующего года, ди и то, если Кабмин внесет соответствующие цифры в проект бюджета, а Рада их поддержит. Второй - слухи о фактической передаче государственных больниц в частные руки, которые в медицинской среде ходят уже давно, - правда.

По-сути, по словам Сергея Кубанского, чтобы обеспечить зарплаты по 13,5-20 тысяч, нужно учесть их в тарифах НСЗУ. Сейчас они по многих услугам явно занижены, и как раз этот факт не позволяет больницам платить медикам достойные зарплаты - многим не хватает денег не то что на повышение окладов, а даже на минималки. С такой проблемой столкнулись, к примеру, консультативно-диагностические центры в Киеве.

"Не могут наскрести даже на минимальную зарплату", - говорит Кубанский.

Стоит отметить, что в законе о медгарантиях, который принимался еще под медреформу Супрун, заложена норма, что в тарифах на медицинские услуги должны быть учтены зарплаты медиков на уровне 250% от среднего по стране уровня зарплат за прошлый год. То есть, если следовать этой норме, то зарплата медиков должна вырости не до 13,5-20 тысяч, а до 27-28 тысяч.

"Но так как планка в 13,5-20 тысяч указана как минимальная, реализация этой инициативы - это уже большой прорыв. По итогам первого квартала этого года средняя зарплата по отрасли составила в целом по стране всего 11254 гривен, а по Киеву - 14700 гривен. При этом немало специалистов получают минималку", - говорит Кубанский.

Впрочем, в прежние годы прямое требование закона о медгарантиях - о зарплате медикам на уровне 250% средней пл стране зарплаты за прошлый год - не выполнялось. Причина банальна - нет денег. В том же законе указано, что на финансирование здравоохранения должно направляться не менее 5% ВВП, а у нас этот показатель был на уровне 2,3-3%.

К примеру, в этом году выделили чуть больше 2% - 123 млрд гривен, хотя изначально тогдашний министр Максим Степанов заявлял, что может быть будет даже 6% ВВП. Но и итоге все предложение об увеличении финансирования попросту порезали.

Удастся ли на следующий год увеличить финансирование медицины на 110-120 млрд - вопрос пока открытый. А без этого обещания о зарплатах в 20 тысяч останутся невыполнимыми.

Больницы отдадут частникам?

Зато может воплотиться в жизнь другой пункт президентского указа - о запуске государственно- частного партнерства в здравоохранении.

Как это может выглядеть на практике. Больницы будут отдавать часть направлений, которые, к примеру, сами не потянут по финансам, частным инвесторам. Скажем, частники могут делать МРТ - по ургентным случаям бесплатно для пациентов (по тарифам НЗСУ), по остальным - за деньги. Возможна также передача в концессию целых отделений или даже больниц.

Но, если финансирование и дальше будет мизерным, а положение о государственно- частном партнерстве запустят, то есть риски, что частники зайдут во многие медучреждения. А, если оформить это "партнерство", скажем, как концессию на 50 лет, то по факту она мало чем отличается от приватизации.

То есть, медицина, по-сути, может попросту стать платной для большинства украинцев.

"Тут есть большие риски. Задача частного инвестора - получение прибыли. Он вряд ли будет оказывать неинтересные ему услуги, в том числе, социальные", - говорит Кубанский.