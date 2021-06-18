Известный харьковский бизнесмен Павел Фукс, против которого сегодня ввели санкции СНБО, прокомментировал "Стране" это решение.

По его словам, о полном комплекте санкций против себя он узнал от корреспондента "Страны". Поэтому не смог сказать, о каком "комплекте" идет речь, и по какой причине он попал под санкции.

"Ничего не знаю об этом. Узнал от вас. Надо разбираться, смотреть, что это за санкции. Понятия не имею, с чем это связано. Самому интересно. Делают, что хотят", - заявил "Стране" Павел Фукс.

Напомним, в пятницу, 18 июня, состоялось очерезное заседание СНБО. В предварительной повестке было пять вопросов, среди которых применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), рассмотрение Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины, доклад главы Государственной службы геологии и недр Украины о состоянии выполнения решения СНБО Украины от 19 марта 2021г. "О состоянии дел в сфере недропользования", введенного в действие указом президента Украины от 25 марта 2021г. № 122.

Ранее "Страна" писала о том, что СНБО ввел санкции против создателей вируса NotPetya.

Также мы сообщали, что секретарь СНБО Данилов рассказал о судьбе Минска-2: денонсировать не будем, выполнить - нельзя.