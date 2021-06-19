Сегодня, 18 июня, у киевской "Муниципальной варты" прошли обыски.

СБУ изъяла из детского лагеря, переоборудованного в военный полигон, оружие, гранатомет, тротил и боеприпасы. Возбуждено дело о незаконном обращении с оружием.

"Страна" собрала главное, что известно о деле столичной "Муниципальной стражи" и чем известна структура, в которой сильны позиции ультраправых.

Что известно про обыски у членов "Муниципальной варты"

Сегодня на территории киевского коммунального предприятия "Муниципальная варта" проводились обыски сотрудниками СБУ. В ходе них силовики обнаружили незаконный военный полигон с целым арсеналом оружия (гранатометом, гранатами и тротилом).

Первым про обыски сообщил депутат Киевсовета от ОПЗЖ Михаил Наконечный.

"Именно сейчас СБУ проводит обыски в КП "Муниципальная варта". Во время обысков найдены и изъяты огнестрельное оружие и даже гранатометы. Интересное неприбыльное предприятие, которое финансируется за счет киевского бюджета", - написал Наконечный у себя в Facebook.

Депутат также опубликовал несколько снимков в подтверждение своих слов. Согласно ним, в ходе обысков были изъяты огнестрельное оружие, включая гранатометы.

В СБУ и КГГА изначально информацию не комментировали.

Однако источники "Страны" в СБУ подтвердили обыски и изъятое оружие, о которых писал Наконечный. Нам рассказали о том, что спецслужба готовилась к обыскам в течение двух месяцев. За это время были зафиксированы и задокументированы незаконные действия "варты" по сбору и хранению оружия.

Итогом спецоперации стали обыски на квартирах, на базе и на полигоне, где и было обнаружено большое количество оружия и взрывчатки, привезенных из зоны ООС. В том числе и гранатомет.

Позже данные обнародовали и в пресс-службе СБУ. В ведомстве рассказали про обнаружение незаконного военного полигона в Дарницком районе Киева, который обустроили на территории бывшего детского лагеря.

"Тренировки по стрельбе проводились с использованием незарегистрированного огнестрельного оружия. Участники группы хранили боеприпасы, взрывчатые вещества и средства поражения, незаконно перемещенные из района проведения ООС", - говорится в сообщении.

Также СБУ опубликовало список того, что было изъято из помещений фигурантов:

гранатомет РПГ-22

400 г тротила,

2 корпуса гранат РГД-5,

полуавтоматический пистолет "KRISS" производства США калибра 9*21 мм,

100 патронов различного калибра,

охотничье нарезное оружие.

В отношении фигурантов было возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины продолжаются следственные действия, проводятся экспертизы.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении фигурантам производства.

В организации проведенные сбушниками обыски назвали тренировками и "постановочной рекламой", а оружейный арсенал - пустышкой.

"Выражаем восхищение навыкам Службы безопасности Украины в съемках постановочной рекламы на территории детского лагеря под Киевом, где операторы заходят перед "штурмовыми отрядами". Спасибо, что после себя забрали пустой реквизит, который сами же принесли.

Специальные подразделения СБУ постоянно тренируются на указанной территории, в том числе с нашими подразделениями. Будем считать сегодняшний день также тренировками. Поэтому рекомендация - оплатить аренду декораций согласно тарифам", - говорится в ответе коммунальной структуры.

Кто такие "муниципальные стражи" и откуда у них гранатометы

"Муниципальная стража" появилась при киевской мэрии в 2017 году. По сути это общественная организация, которую финансирует Киевсовет.

Никаких особых полицейских функций у данной структуры нет - да и законом это не предусмотрено. Через Раду соответствующий законопроект протащить не смогли, хотя и пытались еще с 2015 года.

По сути, парни в коричневой форме и с рациями имеют право делать то же, что и любой гражданин Украины - пресекать нарушение общественного порядка, которое происходит на его глазах, и вызывать полицию.

К примеру, если идет драка или у кого-то пытаются украсть кошелек, "стражи" могут вмешаться и задержать зачинщика или карманника до прибытия полиции. Но так, повторимся, может сделать любой гражданин страны.

А вот чего не могут делать рядовые украинцы - это, к примеру, проверять документы. Но "Варта" такие полномочия весной 2020 года от КГГА получила - ее уполномочили следить за пропусками на транспорт, куда во время первого карантина пускали не всех.

Это было первое серьезное увеличение полномочий "Мунварты" в Киеве. В остальном данная организация больше напоминает дружинников.

Киевские "стражи" не скрывают, что на 90% состоят из участников АТО. Причем у истоков "Варты" стоят ультраправые организации - молодежное крыло "Свободы" под названием "Сокол", часть которого потом вступила в С14 Евгения Карася.

Видимо, поэтому "Стража" уже успела обрасти многочисленными расистскими выходками. "Расистами" их называли даже в киевской полиции.

Это заявление полицейского прозвучало после того, как С14, чьи активисты входят в "Стражу", сожгли лагерь ромов на Лысой горе в Киеве.

Да и сами "вартовые" постоянно говорят о том, как нужно ликвидировать "этническую мафию" ромов - перенося преступные проявления отдельных представителей цыганского народа на весь этот народ.

В прошлом году на рейде "Муниципальной стражи" по столичному вокзалу, где искали "цыганских карманников" присутствовал и член С14 Сергей Мазур, которому вручали подозрение за погром табора ромов в апреле 2018 года.

Сам Мазур активно принимал участие в работе "Муниципальной стражи". Его фото в форме "стражников" опубликовало "Громадське радио".

Это патрулирование произошло в декабре 2018 года - то есть уже после того, как Мазур поучаствовал в погроме табора, чему тогда возмутились все международные организации и посольство США.

Кстати, вот фото Мазура на Лысой горе - рядом с сожженной палаткой ромов.

Допускает постоянные антицыганские выпады и один из руководителей "Муниципально стражи" Сергей Бондарь.

"Предубеждения насчет цыган логичны, закономерны, потому что законопослушных граждан среди них нет. Все они воруют, это их национальный менталитет, они от него не откажутся", - говорил он на одном из своих видео.

При этом Бондаря представители благотворительных организаций обвиняли в издевательствах над бездомными на столичном жд-вокзале.

Также отметим, что Бондарь - это активист не только С14, но и другой ультраправой партии - "Свобода".

Уже в марте этого года Бондарь снова "отметился": призвал повесить на здание Офиса президента флаг времен нацистской оккупации.

С подобными взглядами "стражей" сталкивался и тот, кто их пригрел под своим крылом - мэр Киева Виталий Кличко.

Гуляя прошлым летом по Киеву, он обнаружил двух молодых людей, которые рисовали на стене лозунг "White lives matter" - антипод известной во всем мире афроамериканской речевки Black lives matter. Такие лозунги распространяют в основном ультраправые.

Мэр вызвал полицию. Но после инцидента его поступком возмутилась "Муниципальная стража". Глава ее голосеевской ячейки Бондарь написал раздраженный пост против Кличко, заявляя, что любители правых граффити - его соратники.

Почему СБУ обыскала "стражей"?

В общем "Муниципальная стража" - организация предельно понятная. И то, что у праворадикалов, воевавших на Донбассе, СБУ найдет незаконно хранимое оружие - в этом не приходилось и сомневаться.

Не исключено, что подоплека обысков - противостояние центральной власти и мэра Киева.

Банковая уже давно и системно ведет обложную войну против личко, ведя дело к его отставке с поста КГГА.

Уже несколько недель, как в самой мэрии, а также коммунальных предприятиях идут обыски по линии прокуратуры и СБУ. А сам конфликт между Зеленским и Кличко обострился еще с марта.

В этом плане вполне логичен удар по структурам, которые могут потенциально оказать силовую поддержку мэру.

Источник в СБУ политическую подоплеку отрицает. "На варту уже давно были жалобы. Там контингент собрался специфический. По оружию движение отслеживали и документировали уже давно. А как собрали необходимый массив информации - и провели обыски", - говорит источник.

Впрочем, в данном случае подоплека будет не столь важна, как конечный результат действий СБУ - приведут ли они к реальной зачистке ультраправых из "варты" или же все дело ограничится обысками и вялотекущими уголовными делами.