Известный юрист Андрей Портнов прокомментировал очередные санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенные на заседании 18 июня против украинских граждан.

Комментарий известный адвокат опубликовал в своем Телеграм-канале.

По мнению Портнова, такие санкции основаны на узурпации власти.

"Санкции против украинских граждан - абсолютно противоправные, недальновидные и основанные на узурпации власти решения. Они обязательно приведут к недобросовестной конкуренции, переделу рынков, уходу инвесторов и инвестиционной нестабильности", - спрогнозировал юрист.

Как писала "Страна", после заседания СНБО секретарь органа Алексей Данилов сообщил, что сегодня были введены санкции против бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа. Фирташа наказали за его участие в титановом бизнесе и поставки сырья для военных предприятий РФ, которые "отследили наши разведчики". Фукс же, по данным СНБО, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.

Также Совет нацбезопасности ввел санкции против создателей вируса NotPetya.