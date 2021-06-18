Сегодня, 18 мая, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что на сегодняшнем заседании ведомства ввели санкции против бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.

"Что касается Фирташа - это его участие в титановом бизнесе, также - поставки сырья, и это отследили наши разведчики, которое потом идет на военные предприятия РФ, мы не можем допустить, чтобы это продолжалось. Это продолжалось довольно долго, и на сегодня поставки сырья для военных предприятий РФ, которые находятся под нашими санкциями.... кстати мы сегодня кроме Фирташа наложили санкции на предприятия, которые аффилированы в ВПК РФ, которые используют этот титан в военной сфере", - пояснил Данилов.

Также он рассказал, что санкции были введены против харьковского бизнесмена Павла Фукса, который, как показали проверки аппарата Совета, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.

"Кроме Фирташа мы ввели санкции и против предприятий, которые непосредственно аффилированы в ВПК РФ, которые использовали этот титан в военной сфере. Что касается Фукса, они введены за ситуацию, связанную с Голден Дерек", это лицензии, о которых шла речь. Вы знаете, что человек, который за один день все это получил, подал в суд на указ президента", - добавил секретарь.

Как известно, Фирташ владеет в Украине крупным газовым бизнесом - газсбытами (работают под брендом "Твой газсбыт").

Кроме того - три завода по производству азотных удобрений: Ровноазот, Черкасский Азот и Северодонецкий Азот.

Также Фирташ является совладельцем телеканала Интер.

Фирташ с 2014 года находится в Вене, где идут суды по его экстрадиции в США. Сам Фирташ называет это дело политически мотивированным и полностью сфабрикованным спецслужбами США.

Напомним, в марте Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций в отношении 19 компаний, использующих украинские недра, которые якобы связанны с Павлом Фуксом. Однако глава СНБО не подтвердил и не опроверг связи компаний с предпринимателем.

Позже сам Фукс опроверг связь с компаниями, против которых СНБО ввел санкции. Они могут быть связаны со Ставицким.