Совет национальной безопасность и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против четырех юрлиц, и шести физических лиц, которые причастны к разработке вируса NotPetya.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания Совета в пятницу, 18 июня.

"Решением СНБО были применены санкции Насчет четырех юрлиц, и шести физических лиц аффилированных с Российской федерации. Эти лица непосредственно причастны к разработке вируса NotPetya. Они занимались его администрированием, модерацией, организовывали кибератаки на объекты критической инфраструктуры Украины",

По его словам, было установлено, что эти киберпреступники внесены в санкционный список США, где они обвиняются в кибератаках.

Напомним, в июне 2017 года в Украине с помощью вируса Petya (другие разновидности – NotPetya, Petya.D, ExPetr) хакеры парализовали работу компьютерных сетей в банках, СМИ, торговых организациях, почтовых службах, государственных учреждениях.

Ранее мы писали, что Зеленский ввел в действие решение СНБО об отчете по осмотру общегосударственной системы борьбы с терроризмом.