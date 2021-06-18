Государству добровольно вернули две лицензии на добычу природного газа и сырой нефти. Речь идет о компаниях "Гео Альянс".

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу, 18 июня.

На заседании был озвучен доклад главы службы Геонедр по исполнению указа президента от 19 марта 2021 о состоянии сферы недропользования.

"Впервые за все 30 лет независимости случилось событие, которое, мы надеемся, будет приобретать прецендентный характер. Когда, понимая всю важность реализации политической линии президента Владимира Зеленского на счет наведения порядка в сфере использования недр и проявляя социальную ответственность, государству добровольно вернули две лицензии на добычу природного газа и добычи сырой нефти... Хотя основатели этих компания находятся на всем известных островах...Государство приветствует такой поступок украинцев-киприотов и призывает других представителей бизнеса последовать этому примету", - сказал Данилов.

По словам Данилова, пошел на добровольный возврат лицензии "один уважаемый бизнесмен из Днепра" (вероятно, речь идет о Коломойском - Ред.)

Кроме того, решением СНБО аннулированы ранее выданные лицензии недобросовестным недропользователям - 4 лицам по добыче титана, 3 по разработке углеводоров, 3 лицензии рудных, в том числе драгоценные лицензии, которые не использовались на протяжении 18-19 и 17 лет соответственно.

Напомним, 18 июня прошло заседание СНБО, которое, уже традиционно, закончилось введением новых санкций. МВД и Кабмин внес на рассмотрение СНБО представление в отношение 12 лиц в статусе криминальных авторитетов и лидеров криминальных группировок.

Также сообщалось, что Верховная Рада Украины поддержала доступ иностранцев к украинским недрам.