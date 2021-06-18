В апреле в Украине умерли 68 621 человек. Это на 48,45% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Всего с января по апрель скончались 242 761 человек, что на 24,5% больше, чем за тот же период 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 мая 2021 года, составила 41 миллион 442,6 тысячи человек.

В течение января-апреля 2021 года численность населения уменьшилась на 145,8 тысячи человек.

Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших – 37 живорожденных", - говорится в сообщении.

Кроме того, с начала года в Украине умерло 242 671 тысячи человек, что на 47 474 или 24,5% больше, чем в прошлом году (195 287).

За апрель этого года количество умерших достигло 68 621, что на 22 398 или 48,45% больше, чем за апрель прошлого года (46 223).

Больше всего смертность возрастала в ноябре-декабре 2020 года (35% и 42,9% соответственно) и марте-апреле 2021 года (34,4% и 48,5%), на которые приходились пики и спады волн эпидемии COVID-19.

Напомним, ранее мы писали, что с начала года в Кировоградской области смертность втрое превысила рождаемость.

Также сообщалось, что смертность в Украине за март 2021 года оказалась выше средней за пять последних лет почти на треть.