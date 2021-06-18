Президент России Владимир Путин, прийдя к власти, создал государство нового типа, совместив демократию с российским монархическим архетипом. Об этом заявил экс-советник российского лидера Владислав Сурков в интервью Financial Times.

Про Путина-Октавиана

Сурков сравнил Путина с основателем Римской империи - императором Октавианом, который вошел в историю тем, что сохранил формальные институты республики, но при этом все они ему подчинялись.

"Октавиан пришел к власти, когда люди боялись бороться. Он создал государство нового типа. Это больше не была республика. Он сохранил формальные институты республики - был сенат, был трибунал. Но все отчитывались перед одним человеком и подчинялись ему. Путин сделал то же самое. Он не отменял демократию, а совместил принципы демократии с монархическим архетипом российского правления, в котором есть и свобода, и порядок", - заявил Сурков.

Совет Навальному избираться в Бундестаг

Также в интервью российский политик нелестно отозвался об оппозиционере Алексее Навальном, который, по его мнению, неприемлем для России и не должен быть частью российской политики. Также Сурков категорично заявил, что если Германии Навальный нравится, то пусть дают ему немецкий паспорт.

"Это позволило бы ему выдвигать свою кандидатуру на выборах в Бундестаг", - сказал Сурков и посоветовал Западу подумать над такой возможностью.

Об оппозиции в РФ

Экс-советник Путина прокомментировал реакцию российских властей на массовые акции оппозиции. Сурков напомнил, что в большинстве стран власти довольно жестко реагируют на акции оппозиции.

"Государство защищает себя, везде. Извините, я говорю простые вещи, как пропагандист Кремля, но это очевидно. Во всех странах незаконные выступления подавляются силой. Почему у нас должно быть иначе?" - заявил Сурков.

Ранее "Страна" писала о том, что Сурков предрек Украине статус конфедерации.

Также мы сообщали, что Сурков назвал Минские соглашения одним из высших достижений российской дипломатии.