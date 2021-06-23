Сделать учебу увлекательной и интересной в дистанционной школе "Оптима" помогает особый вид занятий – кейс-уроки. Это уроки, которые подают информацию в интересной и прикладной форме. С помощью смартфона, который есть у каждого ребенка, можно изучить темы по физике, химии, искусству и даже литературе. Современные дети лучше усваивают материал, если понимают, как применить его на практике.

Почему кейс-уроки в «Оптиме» такие эффективные?

Они увлекательные и интерактивные - затрагивают знакомые ученикам проблемы или предметы, делают молодых людей не просто слушателями, а непосредственными участниками учебного процесса.

Ориентированы на практику - кейс-метод не только моделирует задачи "взрослой жизни", но и помогает детям наконец-то получить ответ на вопрос: "Зачем я это все учу?".

Включают сразу несколько дисциплин - помогают детям понять связь между разными школьными предметами, уложить в единую картину мира знания по разным предметам.

Они мотивируют - кейс-уроки не только лучше запоминаются благодаря эмоциональной вовлеченности, они дают быстрый положительный отклик (т.е. решение кейса), что закрепляет мотивацию ребенка.

Учат работать с информацией - на простых примерах дети учатся рассматривать тему с разных сторон, выделять важное, распознавать и анализировать ключевые аспекты.

Современное обучение с кейс-уроками в «Оптиме»

Кейс-уроки в школе "Оптима" варьируются по сложности, активно применяются не только для мотивации учеников, но также для закрепления уже выученного материала. С их помощью дети могут не только разобраться с междисциплинарными связями, они делают учебу интересной, дают возможность по-новому взглянуть на привычные темы.

"Оптима" использует как наработки отечественных специалистов (кейс-уроки Владимира Спиваковского и др.), так и передовые европейские материалы. Благодаря этому воспитанники школы всегда хотят узнать немного больше, самостоятельно ставят учебу выше обычных развлечений.

Итог такого - стойкая мотивация и практический подход. Молодые люди с радостью получают новые знания, проявляют инициативу в учебе, глубже прорабатывают школьную программу, лучше сдают ЗНО.

Сегодня "Оптима" входит в топ-50 лучших школ Украины. Секрет такого успеха - кропотливая работа учителей, психологов и методистов, адаптация и внедрение европейских наработок.

Кейс-уроки, программа "Smart Kids", обучающие игры от студии "Бристар", интерактивные и анимированные уроки "Mozaik" - все это передовые технологии в обучении, которые доступны нашим школьникам уже сегодня!

Узнать про условия обучения можно на сайте школы "Оптима", а уточнить любые возникшие вопросы – по телефонам: +38 0673339187, +38 0993339187.