В пятницу, 18 июня, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций назначила Антониу Гутерриша Генеральным секретарем ООН на второй срок, который начнется с 1 января 2022 года.

Об этом сообщает Тhe hindu.

"(Антониу Гутерриш - Ред.) был назначен Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций путем аккламации на второй срок полномочий, начинающийся 1 января 2022 года и заканчивающийся 31 декабря 2026 года", - объявил председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкир.

После этого Бозкир принес присягу Гутерришу на трибуне в зале Генеральной Ассамблеи. 72-летний Антониу Гутерриш был единственным кандидатом на пост генерального секретаря ООН, который избирается на пять лет.

Ранее Гуттериш был генеральным секретарем Социалистической партии Португалии, премьер-министром Португалии, председателем Социалистического интернационала, верховным комиссаром ООН по делам беженцев.

Напомним, в декабре прошлого года Генсек ООН призвал объявить чрезвычайное климатическое положение во всех странах мира.

Также сообщалось, что Гутерриш из-за пандемии коронавируса призвал прекратить все войны в мире.