Почти у 90% заболевших коронавирусной инфекцией жителей российской столицы, Москвы, выявлен индийский штамм заболевания. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

"Последние данные, которые мы получили, это 89,3% заболели коронавирусом мутированным, так называемая "дельта" - это индийский штамм. И он оказался более агрессивным, который быстрее распространяется", - сказал мэр в интервью Первому каналу.

По словам градоначальника, для того, чтобы противостоять этой болезни, уровень антител у человека должен быть в два раза выше, чем необходимо для "уханьского" варианта коронавируса.

"По сути дела, мы заново начинаем проходить эту историю (пандемию коронавируса), причем с более тяжелыми последствиями", - отметил Собянин.

Именно с этим Собянин связывает "взрывной рост заболеваемости" Covid-19 и резкое увеличение числа госпитализированных людей.

По даннім оперативного штаба Москвы, за последние сутки в российской столице выявили 9 056 новых случаев заражения Covid-19. За сутки госпитализированы 1 764 человека. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 556 пациентов.

Ранее "Страна" писала о том, что мэр Москвы Собянин объяснил рост заболеваемости Covid-19 в три раза появлением новых штаммов.

Также мы сообщали, что в Москве обязали вакцинировать от Covid-19 60% работников сферы услуг.