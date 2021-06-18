Сегодня состоялось очередное заседание СНБО.

Как и в предыдущие пятницы, власти ввели очередные санкции. На этот раз - в отношении Дмитрия Фирташа и Павла Фукса, а также физических и юридических лиц, причастных к разработке вируса NotPetya.

Помимо новых ограничительных мер, рассматривалась Стратегия развития оборонно-промышленного комплекса Украины. В формате "секретно" обсуждалось возможное военное сотрудничество с другими странами.

Был заслушан доклад главы Службы геологии и недр "О состоянии дел в сфере недропользования". По итогам аннулировали ряд лицензий.

Доложил об итогах сегодняшнего СНБО секретарь Алексей Данилов.

"Страна" сообщает о главных решениях Совбеза и публикует прямую трансляцию брифинга Данилова.

О криминальных авторитетах

МВД и Кабмин внес на рассмотрение СНБО представление в отношение 12 лиц в статусе криминальных авторитетов и лидеров криминальных группировок.

После первого решения СНБО было много обращений по некоторым лицам, которые, по их мнению, попали в список не совсем корректно. Поэтому сегодня дано поручение СНБО в отношении трех лиц провести проверку о присутствии их в санкционных списках. С привлечением прокуратуры и контрразведки по трем лицам, против которых ранее были введены санкции, будет проведено уточнение.

О новых санкциях

Введены санкции в отношении четырех юрлиц и шести физических лиц, аффилированных с Российской Федерации. По словам Данилова, они непосредственно причастны к разработке вируса NotPetya. Они занимались его администрированием, модерацией, организовывали кибератаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Секретарь СНБО уточнил, что эти лица внесены в санкционных списках США и обвиняются американскими силовиками в совершении кибератак в отношении США.

Также введены санкции против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. "Санкции такие, какие мы можем", - сказал Данилов.

В отношении Дмитрия Фирташа - его участие в "титаном" деле.

"Что касается Фирташа - это его участие в титановом бизнесе, также за поставки сырья. Это отследили наши разведчики. Сырье идет на военные предприятия РФ. Мы не можем допустить, чтобы это продолжалось. Поставки сырья для военных предприятий РФ, которые находятся под нашими санкциями, шли долго. Кстати мы сегодня кроме Фирташа наложили санкции на предприятия, которые аффилированы в ВПК РФ, которые используют этот титан в военной сфере", - сказал Данилов.

В отношении Павла Фукса - против компании "Голден Дерек".

"Шестого декабря 2018 года один человек, его зовут Виталий Евгеньевич, сумел в один день зарегистрировать 19 компаний. В небольшом городе Александрия человек, который живет в панельной девятиэтажке, получил 19 лицензий на углеводороды, которые были аннулированы на прошлых заседаниях СНБО. Мы думаем, за этими действиями стоят представители РФ. Как вывод - сегодня против Фукса введен полный пакет санкций, которые мы можем ввести согласно нашему законодательству. Скоро после указа президента вы это увидите", - сказал Данилов.

Алексей Данилов добавил: "Вы знаете, что человек, который за один день все это получил, подал в суд на указ президента".

О лицензиях на добычу недр

Был озвучен доклад главы службы Геонедр по исполнению указа президента от 19 марта 2021 о состоянии сферы недропользования. "Хочу отметить, что имеем первую позитивную реализацию решения СНБО в этой сфере не по линии работы ведомства, а со стороны представителей большого бизнеса, которых мы пока не называем "олигархами", - сказал Данилов.

По его словам, государству добровольно вернули два лицензии на добычу газа и сырой нефти. Речь идет о компаниях "Гео Альянс" Тарабушинское Харьковской области и в Днепропетровской области. Данилов уточнил, что эти компании не связаны с Павлов Фуксом, а с "уважаемым человек из Днепра".

"Государство приветствует такой поступок украинцев-киприотов и призывает других представителей бизнеса последовать этому примету", - добавил Алексей Данилов.

Кроме того, решением СНБО аннулированы ранее выданные лицензии недобросовестным недропользователям - 4 лицам по добыче титана, 3 по разработке углеводоров, 3 лицензии рудных, в том числе драгоценные лицензии, которые не использовались на протяжении 18-19 и 17 лет соответственно.

Договорились, что до 1 сентября все лицензии будут на геоинформационном портале. Будет дублирование на портале СОТА СНБО.

Брифинг Данилова по итогам СНБО 18 июня 2021. Полная запись