Украина может стать конфедерацией, в которой регионы будут принимать решения самостоятельно.

Об этом заявил бывший помощник президента России Владислав Сурков в интервью Financial Times.

"Украинцы очень хорошо знают, что в настоящий момент их страна в действительности не существует. Я говорил, что она может существовать в будущем. У нее есть национальная сущность. Но я задаюсь вопросом по поводу того, каковы должны быть [ее] границы. И это должно стать предметом международной дискуссии", - сказал Сурков, который в должности помощника президента России курировал украинское направление.

"Страна может быть реформирована как конфедерация, когда регионам будет дано много свободы, чтобы принимать решения за самих себя. Между двумя костями должна появиться мягкая ткань. Украина находится ровно между Россией и Западом, и геополитическое притяжение с обеих сторон будет разрывать Украину", - добавил он.

"Пока мы не достигнем такого исхода, борьба на Украине никогда не прекратится. Она может утихать, может вспыхивать, но она будет продолжаться, это неизбежно", - сказал Сурков в интервью.

Кроме того, он назвал Минские соглашения "первым законным разделением Украины", признав, что гордится своей ролью в подготовке этих договоренностей.

"Это была первая геополитическая контратака со стороны России [против Запада], и такая решающая. Это была честь для меня", - сказал Сурков.

"Могло ли все быть сделано лучше? Конечно, могло, но мы имеем то, что имеем", - добавил он.

Напомним, ранее Сурков назвал Минские соглашения одним из высших достижений российской дипломатии.

Также недавно Сурков заявлял, что "мир устал от Украины", и предложил "вернуть ее силой".