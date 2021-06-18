В аннексированном Крыму в Ялте, где вышла из берегов река Водопадная и в городе объявили режим чрезвычайной ситуации, погиб один человек - его смыло потопом. Погибший был 1995 года рождения (ему было 25 или 26 лет - Ред.).

Об этом сообщают "Вести. Крым" со ссылкой на слова так называемого главы аннексированного полуострова Сергея Аксенова.

Напомним, 18 июня, с полуночи до 06:00 в Ялте выпала месячная норма осадков, реки вышли из берегов и город затопило. Из-за потопа в Ялте объявили режим чрезвычайной ситуации и начали эвакуацию людей. В городе остановлены все троллейбусы и некоторые автобусы, а подземные переходы затоплены по крышу, на некоторых улицах воды по пояс, сильные потоки воды сносят припаркованные машины.

Жителей Ялты предупредили, что из-за стихийного бедствия почти во всем регионе отключат водоснабжение, а на некоторых улицах и электричество. Горожан призвали оставаться дома и не впадать в панику. В городе эвакуируют людей и развернули три пункта обогрева, в которых работают волонтеры.