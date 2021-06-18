"Стране" стало известно, как местная власть Умани организует пропуск на территорию паломничества хасидов во время еврейского Нового года (Рош ха-Шана), который в этом году будут отмечать с 6 по 8 сентября.

В частности, в этом году попасть в зону паломничества смогут все желающие без спецпропусков. Такое решение приняли вчера на расширенном совещании по подготовке проведения Рош ха-Шана с участием посла Израиля, руководства полиции Черкасской области, представителей местной и областной власти и международного благотворительного фонда имени Раби Нахмана.

По итогам встречи, мэр Умани Ирина Плетнева сообщила, что в этом году власти отказались от пропусков в зону паломничества.

"В предыдущие годы действительно блокировалась территория, и жители города Умани не имели возможности посетить этот микрорайон. Я считаю, что это неправильно, потому что мы ограничиваем права наших граждан. Я не думаю, что будет много жителей Умани, желающих посетить зону паломничества в начале сентября, во время празднования Рош ха-Шана. Но препятствовать жителям Умани и гражданам Украины передвигаться данной тернитории мы не будем", - заявила Плетнева.

Сообщается, что на время празднования евреями Нового года в зоне компактного проживания хасидов и проведения культовых обрядов будут действовать контрольно-пропускные пункты, но без системы пропусков.

Ранее "Страна" писала о том, что хасиды предложили создать единый центр паломничества в Умани.

Также мы сообщали, что в Умани неизвестный открыл стрельбу в хасидском квартале, пострадали двое граждан Израиля.