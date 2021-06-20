В ближайший четверг, 24 июля, ретроградный Меркурий завершается. В следующий раз планета начнет двигаться в обратном направлении с 27 сентября по 18 октября.

Астрологическая обстановка нормализуется. Уйдет напряженность, снизится градус опасности. Наступит период продуктивной деятельности для поступления на новое место работы и учебы. Может наладиться личная жизнь.

"Страна" рассказывает, почему окончание ретроградного Меркурия - это хорошо, и какими делами можно заняться.

Почему хорошо завершение ретроградного Меркурия

Первая к Солнцу и самая маленькая планета из земной группы начала движение против своей оси 30 мая. Так происходит несколько раз в году. И каждый раз астрологи советуют быть острожными.

Меркурий отвечает за стремление к переменам, символизирует способности понимать, познавать, анализировать. Считается, что во время ретроградности эти навыки у людей как будто теряются. Потому становится сложно находить общий язык с коллегами и близкими, уменьшаются шансы на успешные приобретения. При этом увеличивается вероятность скандалов, нерациональной траты денег и образования катаклизмов.

После возвращения на круги своя все должно наладиться. Астрологи уверены, что люди начнут чувствовать больше сил для новых свершений. Появятся оригинальные идеи, вернется концентрация, усилятся выдержка и терпение.

Все это означает, что можно вновь начать планировать крупные покупки, готовиться к путешествию и отправляться в дорогу. Должна наладиться и погода, которая пока радует теплом и солнцем реже, чем хотелось бы в июне.

Можно задуматься о взятии на себя дополнительных финансовых обязательств, готовиться к важным беседам и переговорам. До конца сентября - отличное время для того, чтобы начать учиться или задуматься о новой работе. Удачно должен пройти и переезд.

В связи с тем, что с четверга люди начнут лучше ощущать время, удастся более качественно планировать свою занятость, больше успевать и находить время для отдыха.

В период после окончания ретроградного Меркурия можно рисковать, при необходимости брать взаймы и одалживать деньги.

Постарайтесь до четверга, 24 июля, отказаться от вредных привычек, если вы стремились к этому на протяжении последнего месяца. Также самое время заняться здоровьем, улучшить свое питание. Можно не ограничивать себя в физических нагрузках и начать осваивать новый вид спорта.

Во время ретроградного Меркурия есть вероятность, что в жизнь человека могут вернуться его бывшие возлюбленные. После окончания обратного вращения они уйдут так же внезапно, как и явились, и не будут беспокоить.