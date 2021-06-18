В пятницу, 18 июня, Евросоюз согласовал экономические санкции против Беларуси. Ограничения коснутся нефтегазового сектора, телекоммуникаций, калийное производство и табачной продукции.

Об этом со ссылкой на Австрийское агентство печати сообщает ТАСС.

Государства ЕС согласовали пакет экономических антибелорусских санкций. Достигнутая договоренность затронет нефтегазовый сектор, сферу телекоммуникаций, калийное производство, табачную продукцию. Кроме того, планируется запретить экспорт оружия и ввести ограничения в финансовом секторе, которые включат отказ от новых кредитов, запрет на торговлю ценными бумагами, инвестиционные услуги.

Полные детали будут озвучены в понедельник, 21 июня.

Напомним, 16 июня послы стран-участниц Евросоюза одобрили новые санкции в отношении 78 граждан Беларуси и семи организаций, которые причастны к принудительной посадке самолета с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем в Минске.

Ранее Европарламент предложил запретить Беларуси участвовать в Олимпиаде и отключить от SWIFT из-за инцидента с самолетом Ryanair.

Между тем, Роман Протасевич, которого арестовали в Минске после принудительной посадки самолета, во время пресс-конференции заявил, что Польша взяла в заложники его родителей.