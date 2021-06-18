С 26 июня "Укрзализныця" запускает дневной скоростной поезд Интерсити №761 / 762 Киев - Одесса, который будет делать остановки в Виннице и Жмеринке.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ в Телеграме.

"Под конец рабочей недели имеем для вас хорошие новости. Укрзализныця с 26 июня назначает дневной скоростной поезд Интерсити №761/762 Киев – Одесса с остановками в Виннице, Жмеринке и не только", - говорится в сообщении.

Более подробную информацию в компании не предоставили.

Напомним, в июне "Укрзализныця" запустила поезд №269/270 из Лисичанска в Одессу. Он будет курсировать через день по нечетным числам. Впервые поезд отправится в путь 3 июня и после этого будет ходить через день по нечетным числам. В обратном направлении он будет курсировать также через день, но по нечетным числам.

Также мы рассказывали, что в конце мая "Укрзализныця" запустила "Прикарпатский экспресс" - поезд, который соединит три туристических региона: Волынь, Галичину и Прикарпатье.

Как писала "Страна", на время летнего периода "Укрзализныця" запускает три поезда на южном направлении: Львов - Новоалексеевка, Бердянск, а также Сумы – Одесса и Чернигов (Нежин) – Одесса.