Оружие незаконно привезли из зоны ООС. Фото: Facebook/ СБУ

Во время сегодняшних обысков на территории коммунального предприятия Киева "Муниципальна варта" сотрудники СБУ изъяли гранатомет, тротил, пистолет, патроны и другое оружие. Его незаконно привезли из района ООС. Членов "варты" подозревают в организации незаконного стрелкового полигона.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба СБУ. 

Полигон, по данным спецслужбы, функционировал на территории бывшего детского лагеря в Дарницком районе столицы. СБУ также сообщает, что члены "Муниципальной варты" хранили боеприпасы, взрывчатые вещества и средства поражения, незаконно привезенные из района ООС. А во время стрельб использовали незарегистрированное огнестрельное оружие.

В ходе обысков изъяли:

  • гранатомет РПГ-22,
  • 400 г тротила,
  • 2 корпуса гранат РГД-5,
  • полуавтоматический пистолет "KRISS" производства США калибра 9 * 21 мм,
  • почти сотню патронов различного калибра,
  • значительное количество охотничьего нарезного оружия.

По данному факту ведется уголовное производство. 

СБУ - об обысках у Муниципальной варты. Скриншот фейсбук-сообщения

СБУ - об обысках у Муниципальной варты. Скриншот фейсбук-сообщения

СБУ - об обысках у Муниципальной варты. Скриншот фейсбук-сообщения

СБУ - об обысках у Муниципальной варты. Скриншот фейсбук-сообщения

Напомним, "Страна" писала  том, что "Муниципальная стража" - это организация, которая, с одной стороны, декларирует охрану общественного порядка, с другой - является объединением националистов. При этом ее финансируют власти Киева. 

Источник "Страны" в Службе безопасности Украины рассказал, что спецслужба готовилась к обыскам уже два месяца. За это время были зафиксированы и задокументированы незаконные действия "варты" по сбору и хранению оружия.

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