Во время сегодняшних обысков на территории коммунального предприятия Киева "Муниципальна варта" сотрудники СБУ изъяли гранатомет, тротил, пистолет, патроны и другое оружие. Его незаконно привезли из района ООС. Членов "варты" подозревают в организации незаконного стрелкового полигона.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба СБУ.

Полигон, по данным спецслужбы, функционировал на территории бывшего детского лагеря в Дарницком районе столицы. СБУ также сообщает, что члены "Муниципальной варты" хранили боеприпасы, взрывчатые вещества и средства поражения, незаконно привезенные из района ООС. А во время стрельб использовали незарегистрированное огнестрельное оружие.

В ходе обысков изъяли:

гранатомет РПГ-22,

400 г тротила,

2 корпуса гранат РГД-5,

полуавтоматический пистолет "KRISS" производства США калибра 9 * 21 мм,

почти сотню патронов различного калибра,

значительное количество охотничьего нарезного оружия.

По данному факту ведется уголовное производство.

Напомним, "Страна" писала том, что "Муниципальная стража" - это организация, которая, с одной стороны, декларирует охрану общественного порядка, с другой - является объединением националистов. При этом ее финансируют власти Киева.

Источник "Страны" в Службе безопасности Украины рассказал, что спецслужба готовилась к обыскам уже два месяца. За это время были зафиксированы и задокументированы незаконные действия "варты" по сбору и хранению оружия.