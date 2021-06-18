Появился текст законопроекта "слуги народа" Лизы Богуцкой о внесении изменений в Уголовный кодекс за нарушение языкового законодательства. Депутат предлагает дополнить Уголовный Кодекс статьей "Надругательство над украинским языком как государственным".



Согласно тексту законопроекта, предлагается, чтобы публичное надругательство над украинским языком наказывалось штрафом от одной тысячи (17 000 грн) до четырех тысяч (68 000 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

В пояснительной записке говорится, что в 2014 году "Украина столкнулась с военной агрессией Российской Федерации, которая, в частности, оправдывается защитой русского языка на территории Украины".

Кроме того, "встречаются и случаи публичного надругательства над украинским языком со стороны граждан Украины".

Также Богуцкая пишет, что "ещё хуже то, что случаи надругательства над украинским языком бывают со стороны граждан, которые занимают государственные должности или должности в органах местного самоуправления и распространяют таким образом свое негативное влияние".

Поэтому следует привлекать их к уголовной ответственности и лишать возможности занимать государственные должности.

"Принятие закона приведёт к согласию в обществе и будет противодействовать пропаганде РФ", - почему-то уверена Богуцкая.

Напомним, зимой Богуцкая заявила, что платежки в январе подешевели и стокнулась с критикой в соцсетях.

Также сообщалось, что весной прошлого года Богуцкая посоветовала предохраниться от коронавируса сексом, баней и спиртным.