Вооруженные силы России проводят учения вблизи границы с Украиной и таким образом Минобороны РФ продолжает наращивать боевые возможности подразделений на неподконрольных территориях Донбасса.

Такое заявление сделало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведки, с начала этой недели на полигонах в "ЛДНР" возросла интенсивность проведения занятий артиллеристов, минометчиков, гранатометчиков, пулеметчиков, разведчиков, снайперов, связистов, саперов и специалистов других специальностей.

"Таким образом противник пытается повысить уровень подготовки наемников с использованием усовершенствованного оборудования учебно-материальной базы, завезенного с территории России через неконтролируемые Украины участка границы", - говорится в сообщении.

Как утверждает украинская разведка, проведение мероприятий по боевой подготовке подразделений противника контролируют группы кадровых российских офицеров штаба 8 армии Южного военного округа ВС РФ.

Напомним, президент РФ Владимир Путин по поводу стягивания российских войск к украинским границам заявил, что Россия передвигает войска по своей территории и имеет на это полное право.

Также Путин объяснил стягивание российских войск к границам Украины тем, что в этом районе регулярно проводятся военные учения НАТО.