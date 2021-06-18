Ценники на газ, вопреки обещаниям правительства о снижении тарифов для населения летом, наоборот, нацелились на рекордные отметки.

"Нафтогаз" выставил месячный тариф на июнь — 11,94 гривен за куб. С учетом доставки - это порядка 14 гривен. При этом ценник по годовому тарифу НАК не менял, он, как и ранее, составляет 7,96 гривен.

Интересно, что с мая НАК месячный тариф вообще снял, и выставлял только годовой. Но неожиданно на июнь появился еще и месячный пакет, причем, по заоблачной цене. По сравнению апрелем ценник на июнь вырос почти на 5 гривен за куб, а, если сравнивать с летом прошлого года, то там рост вообще в разы. К примеру, и июне 2020 года куб газа для населения стоил 2,74 гривен, в июле - 2,97, в августе - порядка 4,5 гривен.

Формально ценник в 11,94 гривны за куб на рынке сейчас не самый высокий. Есть также цена в 12 гривен, а многие поставщики ("Черкасыгазсбыт", "Уманьгазсбыт", "Хмельницкэнергосбыт" и другие) объявили на июнь цену в 11,45-11,5 гривен, то есть, близкую к тарифу НАКа.

Но именно июньский газ от "Нафтогаза" произвел на рынке эффект разорвавшейся бомбы. Что неудивительно. Ведь ценник НАКа - своего рода эталон для рынка. Большинство трейдеров покупают газ у "Нафтогаза" и предлагают его клиентам со своей наценкой. Понятно, что если газ бьет рекорды в закупке, то в пакетах газовщиков для населений он вообще будет золотым.

В профильной среде уже муссируются слухи, что готовится пересмотр не только месячных пакетов, но и годовых. То есть, газа по 8 гривен за куб (а такие годовые предложения есть не только у "Нафтогаза", но и у ряда облгазов) может и не быть. Вместо этого украинцам, якобы, придется платить до 14-15 гривен за куб и даже больше, что в отопительный сезон грозит обернутся настоящим коллапсом - тарифы на отопление и горячую воду могут вырасти вдвое.

Разбирались, почему резко рванула цена на газ, и чего ждать дальше.

В марте - по 200 долларов, а июне - по 350, к осени - по 450

Мы уже писали какие ценники выставили газовщики для населения на июнь. Потолок там также впечатляет - с учетом доставки ценники у некоторых компаний подбираются к 15 гривнам за куб. Но речь идет, в основном, о небольших поставщиках.

Крупные же не вышли по цене за пределы 8 гривен - газ у них и на год, и на июнь - по 7,99 гривен.

Поэтому июньский ценник от "Нафтогаза" в 11,94 гривны за куб, мягко говоря, удивил.

Ведь НАК по-прежнему является монополистом на рынке и имеет прямой доступ к газу внутренней добычи от "Укргаздобычи", себестоимость которого составляет порядка 2,3 гривен за куб. Поэтому логично было бы ожидать от НАКа самого низкого ценника на рынке. До последнего времени именно так и было.

Но сейчас ситуация изменилась. Вопрос - почему?

В "Нафтогазе" поясняют рост июньского тарифа с резким подорожанием газа в Европе. Плюс - активизация Китая взвинтила ценники в азиатском регионе на 11%, по сравнению с предыдущим месяцев и на 43%, по сравнению с маем прошлого года.

Цены на газ на биржах действительно сейчас рекордные. По состоянию на середину июня ценник составил порядка 350 долларов за тысячу кубов, тогда как, к примеру, еще в марте не превышал 200 долларов. То есть, за неполных три месяца газ на европейских хабах подорожал на 150 долларов за тысячу кубов. И это при том, что отопительный сезон давно закончился, и цены, наоборот, должны были бы снижаться (летом они всегда на минимуме).

Но в этом году ситуация развивается нестандартно - вместо газовых скидок покупателям предлагают рекордные наценки.

Как пояснил нам аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, причин резкого подорожания газа несколько. Во-первых, это рост нефтяных котировок. На 17 июня стоимость барреля нефти достигла самого высокого уровня с апреля 2019 года - порядка 72,41 доллар. Причем, есть прогнозы, что котировки и дальше будут ползти вверх.

Газ, как и все другие энергетические товары, реагирует на нефтяные котировки.

Но есть и другие составляющие газового ценового ажиотажа.

"Закончились запасы газа в подземных хранилищах европейский трейдеров, а новые закупки идут вяло. Ведь компании рассчитывали на одну цену, а по факту получают другую. И никто не знает, что будет дальше. Все ждут роста цен. Есть прогнозы, что газ к осени может стоить и 450 долларов за тысячу кубов. Такие ожидания базируются на пост-ковидном оптимизме. Все ждут, что экономика начнет активно восстанавливаться, следовательно, вырастет спрос на газ со стороны промышленности. Подобные прогнозы уже сейчас взвинчивают цены на газ. В нынешнем тарифе в 350 долларов, минимум, 50 долларов - это та самая "оптимистическая составляющая". Которой, кстати, на практике пока нет - потребления газа не растет", - говорит Корольчук.

Гендиректор Оператора ГТС Сергей Макогон заявил, что ценники на газ в Европе накручивает в том числе, "Газпром".

"Газпром" не наращивает поставки газа в Европу. Мы предлагаем доплнительные мощности для транспортировки объема в 60 млн кубов в сутки, а это примерно 2 млрд кубов в месяц. Но "Газпром" не заказывает эти мощности. По моему мнению, так создают искусственный дефицит. Одна из теорий, что они таким способом хотят продемонстрировать, что нужно запускать "Северный поток-2", и только тогда они начнут поставлять в Европу дополнительные объемы газа", - сказал Макогон в одном из недавних телеэфиров.

"И это (сдерживание "Газпромом" поставок - Ред) вполне понятно - зачем прилагать усилия для снижения цены, по которой продаешь газ? Для меня это - злоупотребление "Газпромом" доминирующей позицией на рынку газа ЕС и Европейская комиссия должна обратить на это внимание", - написал Макогон на своей странице в Фейсбуке.

Он советует Европе присмотреться к возможностям дополнительных поставок азиатского газа через украинскую ГТС, а также создавать стратегические запасы газа, на этот раз - задействуя опять -таки наши подземные хранилища.

Впрочем, как говорит Корольчук, проблема на самом деле не в том, что "Газпром" тормозит поставки. По факту европейские трейдеры его не берут - поставили контрактование на стоп, так как нет понимания по тому, как дальше будет развиваться ситуация.

Почему Витренко, вопреки обещаниям, не распродает дешевый украинский газ

То есть, формально, с учетом ценового ажиотажа на газовый хабах Европы, цена на газ от НАКа в 11,94 не такая уж и высокая. По факту, она могла бы взлететь еще выше - до 13 гривен за куб, - говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

По его мнению, запустив ценник в 11,94 гривны, НАК таким образом "тестирует" реакцию рынка.

Но тут есть важный нюанс. "Нафтогаз" имеет доступ к газу внутренней добычи, а его себестоимость - всего 2,3 гривны за куб. По словам Юрий Корольчука, с учетом этого ресурса, НАК вполне мог бы продавать людям газ по 6,5 гривен за куб уже с доставкой. И даже при самых неблагоприятных раскладах на европейском рынке газ для населения у нас стоил б не дороже 8 гривен за куб.

Напомним: нынешний глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в бытность и.о министра энергетики поднимал вопрос дороговизны газа для населения. И призывал тогда Кабмин за ставить "Нафтогаз" продавать газ "Укргаздобычи" всем трейдерам, и таким образом снизить средний по рынку ценник.

Теперь же, когда Витренко - у руля "Нафтогаза" - он и сам не сильно спешит устраивать газовую распродажу. А вместо этого дает отмашку на новые ценовые рекорды.

Как стало известно "Стране" из своих источников, в НАКе, якобы, готовят почву для пересмотра контрактов с частыми газсбытами.

"То есть, не исключено, что будет подниматься вопрос пересмотра контрактов из-за изменений ценовой конъюнктуры", - говорит Корольчук.

По мнению Олега Попенко в нынешней игре НАКа на повышение заложен и корыстный интерес.

В финплане "Нафтогаза" на этот год, который недавно одобрил Кабмин, предусмотрено повышение доходов от продажи газа на 40%. Но непонятно, за счет чего будет такой рост объемов реализации, так как потребление газа остается стабильным. Единственное пояснение - подорожание ресурса. При этом в НАКе прогнозируют снижение расчетов за газ (что вполне понятно, ведь с каждым витком роста цены растут и долги потребителей - платить по космическим счетам не могут не только рядовые граждане, но и теплокоммунэнерго).

Что, впрочем, не помешало "Нафтогазу" запланировать очередной рост зарплатного фонда - на 21%.

По итогу в текущем году члены правления НАК "Нафтогаз Украины" будут получать ежемесячную заработную плату в среднем 1,4 миллиона гривень, а члены наблюдательного совета - 532,98 тысяч гривен.

Что будет с ценами на газ

Ключевой вопрос сейчас - что будет с ценниками на газ для населения. Месячные тарифы на июнь бьют все рекорды, а в июле они могут еще больше взлететь.

Но украинцы могут и не платить так дорого, ведь есть еще годовые тарифы, а они существенно ниже месячных. То есть, пока главный минус рекордных месячных ценников в том, что они не позволяют сэкономить на сезонном снижении стоимости газа (которого по факту в этом году нет).

Впрочем, на рынке уже ходят слухи, что готовится пересмотр и годовых пакетов. Якобы, их тоже могут повысить. Если сейчас "Нафтогаз" и крупные газсбыты, которые покрывают большую часть рынка, предлагают тариф в 7,96-7,99 гривен за куб, то, якобы, ценник может взлететь до 11-12 гривен и даже выше. С доставкой (которая, к слову тоже может подорожать с предельной цены в 1,79 до 2,5 гривен за куб) ценник для большинства потребителей к зиме может достигнуть 15 гривен за куб.

Теплокоммунэнерго, для которых ПСО по газу отменили, уже предупредили о росте тарифов на горячую воду и отопление на 30-70%, но, если газ еще подорожает, тарифы могут увеличиться вдвое.

Реализуется ли такой сценарий - пока неясно. С одной стороны, правительство ограничило возможности газовщиков пересматривать годовые тарифы. Цены по ним могут только снижаться, но не рости. К тому же, как говорит Корольчук, так как назначения Витренко в "Нафтогаз" лоббировали в ОП, рост тарифов, да еще и такой существенный напрямую ударит по рейтингам Зеленского. "Так что у Зеленского перспективам по росту цен на газ явно не обрадуются", - добавил Корольчук.

С другой стороны, как говорят наши источники, в НАКе уже готовят аргументацию в пользу пересмотра годовых цен. Якобы, резкий рост цены в Европе (к которой привязана цена импорта газа в Украину) попросту не позволяет продавать украинцам газ по 8 гривен. К тому же, если цены не повысить, они будут "нерыночными", что может не понравиться внешним кредиторам.

Между тем, газовщики уже предлагают новые пакеты по газу для населения. Скажем, сезонные, по предоплате и др.

"ВЭК Паливэнерго" предлагает газ по предоплате - на таких условиях компания готова снизить стандартный ценник и продать ресурс по 7,99 гривен вместо 9,59 гривен.

Газсбыты Дмитрия Фирташа (работают под брендом "Твой газсбыт") предложили новый тариф "Твой газ равномерный платеж". Ценник там такой же, как и по годовому тарифу (7,99 гривен за куб), но другая система начисления и оплаты - предполагаемы годовой объем потребления умножается на тариф и делится на 12 месяцев.

У "Энерджи трейд Групп" появился сезонный тариф - на 4 месяца (с 1 июня до 30 сентября). Газ по нему стоит 7,9 гривен за куб.

Готовит новый тариф на июль также "Нафтогаз", но пока неизвестно каким он будет.

Не исключено, что появятся и другие краткосрочные тарифы на 2-3 месяца, по которым поставщики будут готовы дать небольшую скидку. На Украинской энергетической бирже ресурс июня (то есть, текущие продажи) - самый дорогой — 10 741 гривен за тысячу кубов, а по предоплате - 8650. Июльский и августовский ресурс предлагается по предоплате по 7150 гривен. То есть, возможность немного снизить цены на ближайшие месяцы у газовшиков есть.

При этом с осени ценники по таким "коротким" тарифам резко взлетят вверх, - прогнозируют эксперты. И не факт, что потребители, которые соблазнятся временными скидками, смогут потом вернуться на более дешевые годовые тарифы.