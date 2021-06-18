В Москве с вирусной пневманией госпитализирована звезда советского кино Ирина Мирошниченко. Как выяснилось, 78-летняя народная артистка, пожаловалась на плохое самочувствие своей сиделке. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи увезла актрису в больницу.

По предварительным данным, у Ирины Мирошниченко была высокая температура и сложности при дыхании. Медики решили оставить актрису в клинике, учитывая возраст и ситуацию с ковидом. Сейчас они оценивают ее состояние как средней тяжести.

Напомним, Ирина Мирошниченко снялась в десятках художественных фильмов. Ее кинодебют состоялся в 1963 году в фильме Георгия Данелия "Я шагаю по Москве". Также самыми известными картинами с ее участием считаются "Андрей Рублев", "Вам и не снилось...", "Рыжий честный влюбленный", "Тайны мадам Вонг", "Зимняя вишня". Также она более 50 лет служит в Московском художественном театре.

Напомним, что в Москве с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализирован известных актер 72-летний Игорь Костолевский.

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