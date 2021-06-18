В Ковеле Волынской области неизвестный мужчина выпрыгнул из окна четвертого этажа 10-этажного жилого дома.

Данный инцидент жители дома запечатлели на видео. На мужчине была черная толстовка, а на голове - от нее капюшон. На кадрах видно, как сначала он стоял на окне. Через несколько секунд со стороны квартиры появился другой человек - он схватил висевшего "прыгуна" за обе руки, однако, последний отбивался и сумел прыгнуть вниз. Упав на мостовую во дворе, он поднялся и, прихрамывая, ушел быстрым шагом.

На место происшествия вызвали правоохранители. Как пишет "Ковель media", мужчина якобы сказал полицейским, что хотел покончить жизнь самоубийством. Также правоохранители рассказали, что этот 40-летний житель Ровенщины пытался украсть урну после того, как спрыгнул из окна многоэтажки.

Его задержали за грабеж и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Инцидент произошел еще 5 июня среди бела дня на улице Канского, 11, однако огласку это происшествие получило только в пятницу, 18 июня, когда в соцсетях начали появляться видео с "прыгуном".

Ранее мы рассказывали, как в апреле в Киеве мужчин выбросился с восьмого этажа многоэтажки. Он разбился о козырек магазина, который занимает первый этаж здания.

Также сообщали, что в Москве 14-летний подросток выпрыгнул из окна 17 этажа. Это случилось после того, как его с девушкой "застукал" дедушка избранницы во время полового акта. К счастью, после падения с такой высоты ему удалось выжить, так как он упал в сугроб.