История харьковской студентки Маргариты, которая в соцсетях пожаловалась, что ей приходится писать курсовую работу на украинском языке, и стала объектом атаки националистов, получила продолжение. Девушка оказалась сотрудницей Центра экстренной медицинской помощи и катастроф Харьковской области. После скандала руководство заставляет ее уволиться и угрожает заявлением в полицию.

Запись разговора девушки с директором центра Виктором Забаштой оказалась в распоряжении "Страны".

"Россия - действительно, страна, которая показала себя не с лучшей стороны, это вражеская для нас страна, и язык ее вражеский... Просьба одна: идите с богом, туда, где не нужно изучать язык, где не нужно вести документацию на государственном языке. Я с удивлением узнал, что вы поступили в вуз и не знали, что там украинский язык, и к нам тоже... Чтобы мы не были вынуждены обращаться в Нацполицию..." - сказал Забашта.

Девушка возразила, что в видео она не говорила, будто плохо относится к Украине и украинскому языку. Кроме того, она сообщила, что беременна, и до декрета ей осталось всего два месяца. В ответ руководитель заявил, что ненавидит Россию и русский язык, а президента РФ Владимира Путина считает "х@йлом".

"Надо было думать перед тем, как высказываться. Если бы я хотя бы примерно понимал, зачем вы это сделали, а я вас не понимаю. Если бы понимал - мог бы к этому отнестись иначе. В данном случае я не понимаю. Тем более Россию я ненавижу! И русский язык я ненавижу вместе с Россией. Пусть они отдадут нам Крым и Донбасс - и потом вы разговаривайте на любом языке. Путин - х@йло, понимаешь! А ты рассказываешь, какой это классный язык, на котором разговаривает Пушкин. Я еще раз говорю: я сделаю все, чтобы вы у меня не работали! Если вы не хотите по-доброму, вы уйдете по статье", - заявил директор центра.

По его мнению, действия девушки могут попадать под действие статьи №161 УК Украины - "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

К разговору также подключилась коллега Забашты, которая заявила, что Маргарита обидела своим видео людей, говорящих на украинском. Но больше всего ее возмутило то, что на страницах девушки в соцсетях указано, что она является сотрудницей "скорой помощи". Также женщина подключилась к угрозам и пообещала перепроверить всю документацию, с которой работала девушка.

"Мы изучим вашу документацию. Если мы выявим хоть одно русское слово в вашей документации, вы получите за это выговор, и вас после этого уволят... Если вы не хотите увольняться самостоятельно, мы будем вынуждены обращаться в правоохранительные органы, чтобы они провели проверку ваших высказываний, ваших суждений, слов", - заявила сотрудница центра.

Маргарита прокомментировала разговор с директором и его требование написать заявление об увольнении.

"Наша контора называется "Коммунальное некоммерческое предприятие Харьковской областной рады центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф". Я фельдшер медицины неотложного состояния. Из-за соображений безопасности не буду называть отделение, в котором я работаю, так как много недоброжелателей. У меня 17 июня был скрининг беременности, поэтому я поехала не в центр писать заявление об увольнении (непонятно, почему я вообще обязана это делать), а поехала на скрининг, чтобы следить за состоянием своего ребёнка", - сказала девушка.

После скрининга она отправилась отдыхать домой, хотя утром ей позвонили и сказали, что ждут для оформления заявления..

"Якобы это языковой скандал, нужно писать. Я не поехала ничего писать", - добавила Маргарита.

Интересно, что отец девушки и ее два брата служили в АТО.

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