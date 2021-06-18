Президент Украины Владимир Зеленский вложил 2, 774 миллиона гривен в приобретение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Информация об этом содержится в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии, опубликованном на сайте Единого госреестра деклараций.

В сообщении говорится о том, что 3 июня Владимир Зеленский приобрел через "ОТП Банк" 100 штук облигаций номинальной стоимостью 27345 гривен за единицу.

Общая сумма расходов на приобретение облигаций внутреннего государственного займа составила 2 774 249 гривен.

Также в Едином госреестре деклараций опубликовано сообщение о получении Владимиром Зеленским 3 июня дохода от погашения стоимости ОВГЗ и процентов в размере 2,781 млн гривень.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский задекларировал более 19 млн грн дохода за 2020 год. И это оказалось в пять раз больше, чем заработал его российский коллега Владимир Путин.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский одолжил 2,5 миллиона долларов у компании своей жены в Белизе.

Также мы сообщали, что в марте Порошенко оплатил коммуналку на сумму почти в 180 тысяч гривен.

.