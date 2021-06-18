Киевский Окружной административный суд решил приостановить действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в Кабмин, которые требовало уволить главу правления "Нафтогаза" Юрия Витренко.

Об этом говорится в сообщении ОАСК в пятницу, 18 июня.

Вчера в суд поступило заявление об обеспечении иска от премьер-министра Дениса Шмыгаля о приостановлении действия предписания, которое было вынесено ему НАПК.

В результате суд постановил остановить действие предписания до вступления в законную силу решения по делу.

В суде пояснили, что принятие мер обеспечения иска не является решением публично-правового спора по существу.

Рассмотрение данного дела будет осуществляться по правилам упрощенного искового производства в судебном заседании с извещением сторон.

Судебное заседание назначено на 29 июня.

Напомним, 15 июня глава НАПК Новиков постановил отменить назначение Витренко на пост главы НАК "Нафтогаз", поскольку после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство.

Как сообщалось, из-за этого постановления глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение Юрия Витренко от должности главы правления.