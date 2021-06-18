В пятницу, 18 июня, в окружении родственников и коллег по шоу-бизнесу на Байковом кладбище похоронили легендарного хореографа и танцора Григория Чапкиса.

На кладбище присутствовало около 50 человек. Некоторые звёзды не смогли быть на церемонии прощания с Чапкисом в Филармонии и приехали сразу на Байковое кладбище. Это, например, певица Камалия и танцовщица Илона Гвоздёва.

Больше никого из представителей шоу-бизнеса "Страна" на похоронах не заметила. Однако, по словам Камалии, сюда также ненадолго приезжал танцор Дмитрий Дикусар.

Могила Григория Чапкиса расположена в дальней части Байкового кладбища, неподалёку от могилы Анатолия Зленко, Леонида Каденюка и Левко Лукьяненко.

Батюшка уже освятил могилу Григория Чапкиса. Родные по очереди, подходя к могиле, по традиции бросают на гроб горстки земли.

Напомним, Григорий Чапкис умер 13 июня на 92 году жизни. Последний год был сложным для танцора. В конце декабря 2020 года он попал в больницу с двусторонним воспалением легких. При этом тест на коронавирус был отрицательным. В начале января 2021 года Чапкиса выписали, но через некоторое время он вновь был госпитализирован, поскольку врачи сочли его состояние опасным. В феврале его доставили в реанимацию из-за остаточных явлений после воспаления легких. Артист жаловался на то, что ему тяжело ходить и дышать. Недавно Григорий Чапкис вновь попал в больницу. У него были проблемы со спиной и ногами. Он сильно похудел.

Танцор более 20 лет выступал ансамбле имени Вирского. В последние годы он был одним из судей шоу "Танцы со звездами", преподавал хореографию в столичном университете. О том, какой была жизнь легендарного Григория Чапкиса, "Страна" писала подробно.

18 июня в в Национальной филармонии Украины проходила церемония прощания с хореографом. На ней присутствовали родственники, друзья и некоторые украинские звезды. Также на церемонии побывал и президент Владимир Зеленский.

"Страна" вела онлайн-репортаж церемонии прощания с Григорием Чапкисом.