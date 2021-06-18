Начиная с 26 июня в Испании ослабят карантинные меры и, впервые с начала пандемии коронавируса, разрешать не носить на улице защитные маски. Масочный режим был введен в стране весной прошлого года.

Об этом сообщает Еl Рais.

"С каждым днем ​​мы приближаемся к норме...Это будут последние выходные с масками на открытом воздухе", - заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Такое ослабление карантина должны утвердить, по словам главы правительства, на внеочередном Совете министров в следующий четверг. Для того, что испанцы смогли снять маски, необходимо отменить статью 6 Закона 2/2021 от 29 марта, которая устанавливает обязательное ношение масок до окончания пандемии.

Как сообщают в издании, начиная с 26 июня позволят ходить без маски на открытом воздухе, если можно поддерживать безопасное расстояние 1,5 метра с людьми за пределами ближайшего социального круга, в соответствии с техническими документами, согласованными автономными сообществами с Министерством внутренних дел.

Напомним, , в июне в Испании отменили режим чрезвычайного положения и в честь этого жители разных городов устроили ночное гуляние.

Также сообщалось, что Испания открыла границы для туристов, которые вакцинировались от коронавируса одобренными ВОЗ препаратами.