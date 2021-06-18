Утром в пятницу, пассажирский лайнер Airbus 320 из российской столицы - Москвы не смог приземлиться с первого раза в аэропорту аннексированного Симферополя. Самолету помешали бродячие собаки, которые находились на взлетно-посадочной полосе.

Об этом со ссылкой на источник в службах аэропорта сообщает "Интерфакс".

"Диспетчер посадки утром в пятницу получил доклад от наземных служб о нескольких животных на полосе, предварительно - о бродячих собак. Он передал информацию командиру самолета Airbus 320, заходил на посадку. Было принято решение о мероприятии на второй круг", - говорится в сообщении.

Позже, когда специалистам аэродромных служб удалось прогнать с полосы двух собак, самолет приземлился.

На борту лайнера находилось 166 пассажиров и 6 членов экипажа.

Напомним, подобная ситуация произошла в аэропорту аннексированного Симферополя днем ранее. 17 июня Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Из-за этого полоса оказалась заблокирована. В аэропорту перестали принимать и отправлять рейсы.

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