В пятницу, 18 июня, члены фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" подали в Государственное бюро расследований заявление о совершении преступления народным депутатом Никитой Потураевым, который призвал в Раде убивать нардепов.

Об этом в Telegram-канале сообщил нардеп Ренат Кузьмин.

Политсила обвиняет Потураева в преступлениях по статьям 161 и 346 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам" и "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля", максимальные санкции - до 5 лет).

"Дискриминационные высказывания Потураева недопустимы для народного избранника, тем более для главы парламентского Комитета, который призван защищать государственную политику в сфере культуры и информации, к тому же, они нарушают нормы Конституции Украины и законов Украины...", - считают в "Оппозиционной платформе - За жизнь".

В связи с этим нардепы от ОПЗЖ требуют от правоохранителей принять заявление об уголовном правонарушении, внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), предоставить документ, подтверждающий принятие и регистрацию заявления и выписку из ЕРДР, а также безотлагательно начать досудебное расследование по данному заявлению о совершении уголовного преступления народным депутатом Украины Никитой Потураевым, предусмотренным статьями 161, 364 Уголовного кодекса Украины.

В соответствии с положениями части первой статьи 161 Уголовного кодекса Украины умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, а также прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных привилегий граждан по признакам расы, цвета кожи, политическим, религиозным и другим убеждениям, полу, инвалидности, этническому и социальному происхождению, имущественному состоянию, местожительству, по языковым или другим признакам, караются штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан, или ограничением свободы на срок до пяти лет, либо же лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Санкция по части первой статьи 346 УК предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, во время заседания Рады в четверг, 17 июня, в Раде произошла потасовка. Глава гуманитарного комитета парламента Потураев заявил, что эпоха бедности закончится, "когда расстреляют ОПЗЖ". После этого упомянутая им фракция вышла к трибуне, туда же направилась часть "слуг". Между Ильей Кивой и Николаем Тищенко завязалась серьезная борьба. "Страна" подробно разбиралась в этой истории.

Кроме того, мы писали, что Потураев объяснился из-за слов о расстрелах, сказанных в адрес ОПЗЖ. Он извинился и заявил, что у него "зашкаливали эмоции".

Также сообщалось, что призвавший расстрелять ОПЗЖ Потураев поблагодарил "слуг" за участие в драке.