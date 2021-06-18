Бывшие и действенные сотрудники украинского оборонного предприятия пытались продать секретную проектную документацию о военном кораблестроении в одну из азиатских стран за два миллиона долларов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Контрразведчики совместно со следователями СБУ, не допустили утечку за пределы страны новейших разработок отечественного оборонно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении.

Злоумышленники пытались продать секретную документацию в сфере военного кораблестроения представителям одной азиатской страны. Сведения оценили в два миллиона долларов.

Было установлено, что к этому причастны несколько бывших и действующих работников одного из украинских оборонных предприятий. Их разоблачили во время передачи четверти миллиона долларов за часть оборонных сведений.

Ранее сотрудники контрразведки Украины уже зафиксировали получение нескольких "авансов" от иностранных граждан. В ходе обысков по месту жительства участников сделки изъяли документы и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

На данный момент решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Напомним, ФСБ России заявила о высылке "украинского шпиона", который консультировал СБУ.

Также сообщалось, что СБУ обратилась к украинцам с просьбой сообщать о шпионах и беспилотниках.